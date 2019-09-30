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الأرصاد: طقس مستقر لنهاية الأسبوع.. وهذه فرص سقوط الأمطار

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:41 ص
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الأرصاد: طقس مستقر لنهاية الأسبوع.. وهذه فرص سقوط الأمطار
أرشيفية
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار على مختلف أنحاء الجمهورية، حيث أن درجات الحرارة حول معدلها الطبيعي، ولا توجد ظواهر جوية مؤثرة سوى الشبورة المائية في الصباح على شمال البلاد، وبتكون خفيفة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

وأشار "عبد العال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إلى أن نسبة الرطوبة تكون مرتفعة في الصباح الباكر فقط، حيث تصل نسبة الرطوبة على القاهرة إلى نحو 75%، ومع تقدم ساعات النهار تنخفض نسبة الرطوبة لتصل إلى 20%.

وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر معتدلة وقابلة للملاحة البحرية، بينما هناك ااضطراب جزئي في خليج السويس، موضحا أن الطقس حتى نهاية الأسبوع جيد، ولا توجد فرص لسقوط الأمطار.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمي على عدد من مدن ومحافظات االجمهورية:

القاهرة: 21 33
الإسكندرية: 24 28
طنطا: 23 32
مطروح: 22 29
سيوة: 19 33
رأس سدر: 23 31
نخل: 18 32
شرم الشيخ: 27 35
مرسى علم: 27 34
الفيوم: 24 33
الوادي الجديد: 26 39
حلايب: 27 36
الغردقة: 25 35
العريش: 20 30
نوبيع: 25 32
الفيوم: 24 33
دمياط: 24 30
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