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'سعدة' يستنكر إهانة إعلاميي مصر: كان لهم الدور الأبرز في مواجهة التحديات

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:36 ص
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'سعدة' يستنكر إهانة إعلاميي مصر: كان لهم الدور الأبرز في مواجهة التحديات
طارق سعدة
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ميسون أبو الحسن
 
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أعلنت نقابة الإعلاميين، برئاسة طارق سعدة، عن متابعتها ما تم إثارته من أحد الصحفيين ضد "مؤسسة ماسبيرو" والعاملين لديها، ووصفهم بأوصاف وألفاظ لا تليق بهم، مؤكدة أنه الصرح الإعلامي العظيم والكبير.

واستنكرت النقابة في بيان لها، تلك الأوصاف والألفاظ مؤكدة أن القانون يعاقب عليها، وأن إعلاميي مصر جميعًا وخاصة التابعين للإعلام الرسمي، على قدر كبير من المهنية والمسؤولية، وكان لهم الدور الأبرز في مواجهة التحديات والمؤمرات التي تُحاك بالدولة المصرية ضد الأفاقين والخونة والعملاء.

وقالت النقابة إنها لن تتوانَ في التصدي بكافة الطرق المشروعة جنائيًا وتأديبًا، لكل من تسول له نفسه في إهانة إعلاميي مصر، والذين هم دائمًا وأبدًا درعًا وسيفًا لهذا الوطن العظيم.

وأضافت إن ذلك يأتي من منطلق دورها الوطني والنقابي، في الدفاع عن إعلاميي مصر.
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