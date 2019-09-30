بـ"أسلحة نارية وذخيرة".. القبض على عامل في إمبابة

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على عامل وبحوزته أسلحة نارية وذخيرة، بقصد الاتجار بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، وأخطر مدير أمن الجيزة.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد محمد بهاء عبد الحكيم الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة إمبابة مفادها قيام "محمود. ع. ع. أ"، 29 سنة، عامل ومقيم 22 شارع عبد الحميد، المنيرة الغربية، دائرة القسم، بمزاولته نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذا من منطقة سكنه بمزاولة نشاطه الإجرامي.





وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة وجمع المعلومات والاستعانة بالمصادر السرية، تأكد العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة من صحة المعلومات الواردة، وبالعرض على اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة وجه بسرعة ضبط المتحري عنه.





وبإعداد مأمورية مكبرة لضبطه، بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم، من ضبطه بمسكنه وبحوزته 2 بندقية خرطوش بامب اكشن عيار 12 مم، 16 طلقة من ذات العيار، وتمكنت القوات برئاسة المقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث القسم، من القبض عليه واقتياده إلى ديوان القسم.





وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات التي أجريت معه بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.



