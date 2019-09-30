مانشستر يونايتد ضد أرسنال في قمة مثيرة

سيلاقي فريق مانشستر يونايتد ضد أرسنال في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الاثنين 30 سبتمبر وذلك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة و سيكون يونايتد حريصًا على تمديد فترة فوزه على أرضه إلى أربع مباريات فيبدو أن الفوز على ليستر أعادهم إلى المسار الصحيح بعد هزيمتهم المفاجئة أمام كريستال بالاس في مباراتهم الثانية على أرضه هذا الموسم.





وبما في ذلك العودة إلى دوري أوروبا يوم الخميس ومباريات الدوري الممتاز يوم الأحد وهذه هي الأوقات القاتمة في الدوري لمانشستر يونايتد، الذي حقق فوزًا واحدًا في خمس مباريات وخسر أمام وست هام يونايتد 2-0 في آخر مبارياته.





ازدادت الأمور سوءًا عندما تقدم مانشستر يونايتد إلى الدور التالي من كأس الاتحاد الأوروبي مساء الأربعاء، متفوقًا على روتشديل بعد تعادله مع مضيفي دوري الدرجة الأولى في أولد ترافورد لفرض ركلات الترجيح بعد تعادله 1-1 في الوقت الذي كان فيه يونايتد يلعب عرضًا رائعًا على استاد لندن.





بدأ آرسنال بداية ممتازة لموسم دوري أوروبا ، حيث تغلب على الدور نصف النهائي من الموسم الماضي 3-0 ليحرز صدارة المجموعة ومع زيارات ستاندارد لييج وبورنموث ليوم الخميس والأحد ، فإن آرسنال سوف يتخيل أن يكون لديه أسبوع مثالي إذا فاز في أولد ترافورد.





يلعب فريق ارسنال أداءً جيداً خارج أرضه، حيث فاز بأربعة من آخر ست رحلات له ، مع هزيمته الوحيدة أمام ليفربول متصدر الدوري الممتاز ولم يكن من الممكن أن تتأهل مباراة كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أرضها في منتصف الأسبوع، حيث فازت بنتيجة 5-0 على نوتنغهام فورست في البطولة بمساعدة عروض رائعة من العديد من الشباب.









الشكيل المتوقع للمباراة

تشكيل مانشستر يونايتد: دي خيا وان بيساكا ، ليندلوف ، ماجوير ، يونغ ؛ مكتوماني، ماتيتش ، بوجبا ؛ جيمس ، ماتا ، جرينوود.

تشكيلة ارسنال المتوقعة:لينو. ميتلاند، سوكراتيس، لويز، كولسناك؛ ويلوك ، جندوزي ، سيبالوس ؛ ساكا ، بيبي ، أوباميانج.