قتلى بتحطم طائرة في ولاية فلوريدا الأمريكية

أفادت شبكة "آي بي سي" الأمريكية، بمقتل ثلاثة أشخاص، أمس الأحد، في حادث تحطم طائرة صغيرة بوسط ولاية فلوريدا الأمريكية.

وبحسب الشبكة الأمريكية، تحطمت الطائرة "سيسنا 421" في منطقة مليئة بالأشجار قبالة الطريق الدولي 44 في ديلاند، حوالي الساعة 4 مساء بالتوقيت المحلي".

وقال بيان صادر عن مكتب شريف مقاطعة "فولوسيا"، التي وقع بها الحادث، "إن المسعفين اكتشفوا الضحايا الثلاثة في مكان الحادث دون نبض".

ورأى العديد من الأشخاص في المنطقة الطائرة تنخفض، وتم إغلاق جزء من الطريق السريع بعد الحادث. في لم يتم الكشف عن هويات الضحايا.

تم إخطار الإدارة الفيدرالية للطيران والسلامة الوطنية للنقل، بحادث التحطم ولا توجد معلومات إضافية عن الحادث، وفقا للشبكة الأمريكية.





وفي سياق آخر، قد ارتفع عدد ضحايا تحطم طائرة صغيرة في هاواي إلى 11 شخصًا.

كانت الطائرة تحطمت أمس الجمعة (بالتوقيت المحلي) قرب مطار ديلينجهام في منطقة موكوليا في جزيرة أواهو بجزر هاواي.

ونقلت محطة تلفزيون سي بي إس اليوم السبت، عن سلطات الملاحة الجوية الأمريكية أنه لم يعثر على أحياء.

وأكدت إدارة النقل في هاواي في موقعها على تويتر، أن الطائرة التابعة لشركة كينج إير، كان على متنها تسعة أشخاص بالإضافة إلى طاقمها عندما تحطمت، وليس من المتوقع العثور على ناجين، حسبما ذكرت قناة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية في موقعها الإلكتروني.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "هاواي نيوز ناو"، نقلا عن مصادر في الشرطة، أن حريقا شب في الطائرة بأكملها، مضيفة أن الدخان المتصاعد جراء الحريق شوهد من بعد عدة أميال.

وما زالت السلطات تدرس أسباب تحطم الطائرة.

وقال رئيس جهاز الإطفاء المحلي مانويل نيفيس: "هذا أسوأ حادث طيران على مدار 40 عاما من حياتي العملية كرجل إطفاء".

وأعرب رئيس مدينة أواهو ، كيرك دولدول عن مواساته لذوي الضحايا.