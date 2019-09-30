هونج كونج تشدد الحظر على مسيرة العيد الوطني بعد أعمال العنف

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رفضت سلطات هونغ كونغ دعوات لمسيرة كبرى مؤيدة للديمقراطية في يوم العيد الوطني يوم الثلاثاء بعد يومين متتاليين من أعمال العنف المرتبطة بالاحتجاج في الأراضي الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.



وتقول الجبهة المدنية لحقوق الإنسان إن مجلس الاستئناف أيد اليوم الاثنين حظر الشرطة للمسيرة. تحذر المجموعة من أن الحظر قد يؤدي إلى تسريع العنف لأن المواطنين سيظهرون على أي حال، كما فعلوا في حالات سابقة من حظر الشرطة.



بصرف النظر عن المسيرة، يتم التخطيط للتجمعات في مواقع متعددة.



ذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه تم اعتقال العديد من الأشخاص، بمن فيهم ممثل وناشط، في وقت مبكر من يوم الاثنين بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات. لم تستطع الشرطة تأكيد ذلك فورًا عند الاتصال به.



اندلعت أعمال العنف في مطلع الأسبوع فيما أصبحت دورة مألوفة منذ بدء الاحتجاجات في يونيو.



وردد المئات من مؤيدي بكين في هونج كونج النشيد الوطني الصيني، ولوحوا بالأعلام الحمراء قبل اليوم الوطني للصين لمواجهة الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي تعتبر تحديا لحكم بكين.



ويأتي عرض التأييد لبكين اليوم الأحد بعد يوم جديد من أعمال العنف في الأراضي الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه بعد أن ألقى المحتجون الطوب والقنابل الحارقة على المباني الحكومية عقب مظاهرة حاشدة.



بدأت الاحتجاجات في يونيو بشأن مشروع قانون لتسليم المجرمين الذي تم سحبه الآن، لكنها تطورت إلى مطالب بإجراء إصلاحات ديمقراطية.



يقول المنظم أينيس تانج إن حدث الأحد يهدف إلى دعم السيادة الصينية والدعوة إلى احتفالات سلمية وسط خطط لمسيرة احتجاج كبيرة قد تشوب احتفالات يوم الثلاثاء للذكرى السبعين لتسلم الحزب الشيوعي السلطة.

وفي وقت سابق، أشار المسؤول في الشرطة تسي تشون تشونج، إلي أنه تم احتجاز 207 من طلاب المدارس الثانوية والجامعات هذا الشهر فقط رغم انتهاء العطلة الصيفية، ارتفاعًا من 257 خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس.



وأضاف تسي اليوم الجمعة، أن هناك زيادة مثيرة للقلق بين المراهقين المشاركين في أعمال عنف، حيث اتهم البعض بالفعل بارتكاب جرائم من بينها إحراق متعمد وتدنيس الأعلام الصينية ومهاجمة ضباط الشرطة.



وحث الشباب على إعادة النظر في أعمالهم قبل المسيرات في نهاية هذا الأسبوع في الفترة، التي تسبق احتفالات الصين بالعيد الوطني الأول من أكتوبر.



وتأتي هذه التطورات بعد اجتماع زعيمة هونج كونج المحاصرة كاري لام جمهورها بتواضع، لكنها لم تحصل على الرد الذي كانت تأمل فيه.



وفي مواجهة مع جمهور متضارب، تلقت لام ضربة بينما قام المواطنون في إحدى جلسات مجلس المدينة أمس الخميس، بإثارة الغضب لرفضها تقديم المزيد من التنازلات لإنهاء أكثر من ثلاثة أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت الأراضي الصينية ذاتية الحكم.



بعد انتهاء الحوار، بقت "لام" مختبئة في المبنى لمدة أربع ساعات أخرى لتجنب المواجهة مع المحتجين الغاضبين في الخارج ولم تخرج إلا بعد تفريق معظمهم.



ولكن يري المحللين، أنه من غير المرجح أن تنجح آمال "لام" في استخدام مشاركة المجتمع في شراء بعض النوايا الحسنة، التي ستنزع فتيل التوترات قبل المسيرات المقررة في نهاية هذا الأسبوع في الفترة، التي تسبق احتفالات الأول من أكتوبر بالعيد الوطني الصيني.



وقال ويلي لام الاستاذ المساعد في مركز دراسات الصين بجامعة هونج كونج الصينية والذي لا يرتبط بزعيمة هونج كونج "لقد أظهرت كاري لام بعض الاخلاص.



وتحملت أكثر من ساعتين من الإهانة وأظهرت على الأقل استعدادها لسماع وجهات نظر مختلفة جذريًا. لديها الشجاعة لمواجهة المعارضة، لكنها لا تزال غير جيدة بما يكفي".



وبدأت الاحتجاجات في يونيو معارضةً لقانون مقترح كان من شأنه أن يسمح بإرسال بعض المشتبه فيهم جنائيًا للمحاكمة في البر الرئيسي، لكنها اتسعت منذ ذلك الحين إلى احتجاج ضد الصين أثارته مخاوف واسعة النطاق من أن بكين تقوض الحكم الذاتي في هونج كونج عندما عادت المستعمرة البريطانية السابقة إلى الحكم الصيني في عام 1997.



وتعهدت "لام"، بالعمل على استعادة ثقة الجمهور وتحمل مسؤولية التسبب في الفوضى السياسية من خلال مشروع قانون تسليم المجرمين.



ومع ذلك، لم تقدم أي إجراءات ملموسة ستتخذها بصرف النظر عن الوعود للاستماع ومعالجة المشاكل الاجتماعية العميقة مثل الافتقار إلى الإسكان الميسور التكلفة الذي تعتقد الحكومة أنه ساهم في الاحتجاجات.

