"بطبطبي علي قلبي".. ريم البارودي توجه رسالة مؤثرة لوفاء عامر (صور)
نشرت الفنانة ريم البارودي، عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام" مجموعة من الصور لها مع الفنانة وفاء عامر، معقلة عليها برسالة مؤثرة قالت خلالها: "بطبطبي على قلبي كأني حتة منك مهما كتبت عمري ما هعرف أوصف أخلاقك وحنيتك وجدعنتك دي سنين طويلة وجودك في حياتي نعمة كبيرة".
وأضافت: "البوست ده علة إحدى المكالمات الهاتفية اللي بينا النجمة الكبيرة وفاء عامر كلمتها الفجر وأنا في حالة عصبية شديدة قولتلها بقالنا كتير مش بنصور وراجعين التصوير وعندي بكره الصبح مشهد صعب جدًا مستر سين، وعمري ماعملت حاجه شبه قبل كده موت ابني طفل وأنا مش أم ومش عارفه الاحساس وهل هو مختلف عن موت الأب والأم وكنت خايفه خوف لأن كل أم هتتفرج جوابتني علة كل التساؤلات اللي بدور في عقلي وقلبي حتي من غير ماقولها".
وأضافت ريم البارودي: "عمري ما أنسي ردك وإنتي بتقوليلي أمينة رزق لم تنجب وبخبرتك وعشقك للفن كانك مدرس وبيذاكر ويراجع مع تلميذه عشان داخل امتحان شكرًا وحفضل دايمًا اشكرك على وجودك في حياتي لأنه فرق كتير في حياتي (قيد عائلي) أهم مشهدين كانوا النهارده انا نجحت يا وفاء والفضل يرجع ليكي".
وردت الفنانه "وفاء عامر" عليها قائلة: " فرحانة بيكي وليكي وفخورة أن عدنا احساس زي ده بحبك يا أحلي احساس مختلف وربنا عوضك نجاح تستهليه بجد فالحمد لله على نعمه الرضا والعطاء والإبداع فلولا أنك موهوبه ماكانش نجح رهاني علة موهبة لم يحذلني ربي فيها مبروك لك ولكل المحترمين الذين يصدقون مايعيشونه من أحاسيس ومشاعر فعلًا المجد لهم".
يذكر أن ريم البارودي ووفاء عامر تجمعهم صداقه قويه فدائمًا ما تنشران صورهما عبر حسابهما من تجمعات عائلية ومناسبات خاصة بخلاف دعمهما القوي لبعضهما.
أخر اعمال الفنانه " ريم البارودي" هو مسلسل قيد عائلي الذي يتم عرضه حاليا ، المسلسل من إخراج تامر حمزه وتأليف محمد رجاء وميشيل نبيل ويضم مجموعه من كبار الفنانين مثل ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبدالله، سمون،نضال الشافعي، دينا فؤاد ، ميرهان حسين، دنيا عبد العزيز، هاله فاخر و إيهاب فهمي وغيرهم من ألمع النجوم.
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