"بطبطبي علي قلبي".. ريم البارودي توجه رسالة مؤثرة لوفاء عامر (صور)





نشرت الفنانة ريم البارودي، عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام" مجموعة من الصور لها مع الفنانة وفاء عامر، معقلة عليها برسالة مؤثرة قالت خلالها: "بطبطبي على قلبي كأني حتة منك مهما كتبت عمري ما هعرف أوصف أخلاقك وحنيتك وجدعنتك دي سنين طويلة وجودك في حياتي نعمة كبيرة".



وأضافت: "البوست ده علة إحدى المكالمات الهاتفية اللي بينا النجمة الكبيرة وفاء عامر كلمتها الفجر وأنا في حالة عصبية شديدة قولتلها بقالنا كتير مش بنصور وراجعين التصوير وعندي بكره الصبح مشهد صعب جدًا مستر سين، وعمري ماعملت حاجه شبه قبل كده موت ابني طفل وأنا مش أم ومش عارفه الاحساس وهل هو مختلف عن موت الأب والأم وكنت خايفه خوف لأن كل أم هتتفرج جوابتني علة كل التساؤلات اللي بدور في عقلي وقلبي حتي من غير ماقولها".



