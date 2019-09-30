تحسن نشاط المصانع الصينية في سبتمبر وسط الحرب التجارية

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تحسن نشاط المصانع في الصين في سبتمبر قبل محادثات مع واشنطن تهدف إلى إنهاء حرب التعريفة الجمركية.



أظهرت الدراسات الاستقصائية الصادرة الاثنين من قبل مجموعة صناعية ومجلة أعمال تحسنًا، على الرغم من أن المكاسب كانت صغيرة.



قال الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات إنه ارتفع مؤشر مديري المشتريات لديه إلى 49.8 من 49.5 في أغسطس على مقياس 100 نقطة حيث تدل الارقام التي تقل عن 50 عن تقلص. وقالت مجلة كايكسين إن مؤشرها ارتفع إلى 51.4 من 50.4.

تأثر الطلب على السلع الصينية بضعف النمو الاقتصادي المحلي والعالمي وكذلك الزيادات في التعريفة الأمريكية في الحرب على التجارة والتكنولوجيا.



من المقرر أن يجتمع المفاوضون في واشنطن الأسبوع المقبل، لكن لم تكن هناك أي إشارة على إحراز تقدم نحو إنهاء النزاع، الذي يهدد بتقويض النمو الاقتصادي العالمي إلى الركود.



وقال الاقتصاديون في سيتي جروب في تقرير "لا نتوقع حدوث تقدم كبير.. حتى لو كان هناك وقف لإطلاق النار، فإن الضرر قد حدث بالفعل جزئيًا بسبب عدم اليقين في الأعمال".



يزيد نشاط المصانع الضعيف من الضغوط على القادة الصينيين لدعم النمو الاقتصادي. لكنهم قاوموا مطالب الولايات المتحدة بتراجع خطط تطوير الصناعات التكنولوجية التي تقودها الدولة والتي تقول واشنطن وشركاء تجاريون آخرون إنها تنتهك وعود بكين بفتح الأسواق.



ووصف الاتحاد بيانات سبتمبر بأنها انتعاش في مجال التصنيع مشيرا الي إن "ثقة الأعمال تظهر علامات الاستقرار". لكن خبراء الارصاد يحذرون من أن النشاط الاقتصادي الصيني من المرجح أن يتراجع على المدى الطويل.



تزدهر طفرة البناء، ومن غير المرجح أن تخفف الجهات التنظيمية الصينية التي ترغب في تقليل الاعتماد على الديون لدفع النمو من قيود الإقراض. لقد تجنبت بكين اتباع الولايات المتحدة وأوروبا في خفض أسعار الفائدة لتحفيز النشاط.



انخفض مؤشر منفصل من قبل اتحاد صناعات الخدمات إلى 53.8 من 53.7 في أغسطس مع فتور نشاط البناء.



وقال كابيتال إيكونوميكس في تقرير "من غير المرجح أن يمثل هذا بداية تحول.. ليس فقط أن الطلب العالمي سيضعف أكثر، ولكن التراجع الذي طال انتظاره في بناء العقارات بدأ في العمل."

