مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 33.. أبرز توقعات الأرصاد لطقس الاثنين
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 07:41 ص
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يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
وبحسب ما ذكره خبراء الأرصاد، تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 21 33
شبين الكوم 22 33
طنطا 23 32
دمنهور 23 30
الإسكندرية 24 28
بلطيم 22 29
مطروح 22 29
السلوم 21 29
سيوة 19 33
بورسعيد 24 30
دمياط 24 30
الزقازيق 24 33
الاسماعيلية 21 34
السويس 22 33
العريش 20 30
رفح 20 29
رأس سدر 23 31
نخل 18 32
نويبع 25 32
طابا 21 30
كاترين 15 30
الطور 24 31
شرم الشيخ 27 35
الغردقة 25 35
مرسى علم 27 34
الفيوم 24 33
بنى سويف 23 33
المنيا 22 34
أسيوط 22 34
سوهاج 22 35
قنا 24 37
الأقصر 24 39
أسوان 25 39
أبوسمبل 24 40
الوادى الجديد 26 39
شلاتين 26 38
ابو رماد 26 37
حلايب 27 36
رأس حدربة 27 35
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