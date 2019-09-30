عبد الحليم قنديل: جماعة الإخوان أقامت "عجل الكذب" ويعبدونه
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 08:24 ص
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نعيم يوسف
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قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، إن جماعة الإخوان المسلمين أدعت، أنها كانت وراء ثورة 23 يوليو، كما تدعي الآن وتنتحل صفة أنها وراء ثورة 25 يناير الآن، ومرشدهم حسن الهضيبي، طالب جمال عبد الناصر بأن يفرض الحجاب على النساء في مصر، إلا أن "عبد الناصر"، قال له إذا كنت تدعوا للحجاب فلماذا بناتك غير محجبات!!.
ولفت الكاتب الصحفي إلى أنه في أحد المرات التقى بأحد قيادات الإخوان المسلمين، وسأله عن رأيه في القيادي الإخواني التونسي راشد الغنوشي، فرد عليه قائلا: "إنه كافر، ويطبق نسخة إسلام أوروبي"، مشيرا إلى أن هناك علاقة بين العنف وجماعة الإخوان المسلمين، وأبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش كان منضما للجماعة، ولكن الجماعة دائما ما تنفي ارتباطها بهم.
وشدد قنديل على أن الناس جربوا الإخوان ووجدوا أنهم "مش بتوع ربنا"، تبين حجمهم الحقيقي.
أضاف "قنديل"، في لقاء مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن جماعة الإخوان المسلمين حولت الكذب من عادة إلى عبادة مطلقة، مشيرا إلى أنهم في عهد عبد الناصر، قالوا إنه هو من دبر محاولة اغتيال نفسه، وحاليا يقولون على أي حادثة إرهابية أن الدولة هي التي دبرتها، وهم أقاموا "عجل الكذب" ويعبدونه، مشددا على أن أساليب الإخوان تسببت في الكثير من الضحايا من شباب الجماعة.
ولفت الكاتب الصحفي إلى أنه في أحد المرات التقى بأحد قيادات الإخوان المسلمين، وسأله عن رأيه في القيادي الإخواني التونسي راشد الغنوشي، فرد عليه قائلا: "إنه كافر، ويطبق نسخة إسلام أوروبي"، مشيرا إلى أن هناك علاقة بين العنف وجماعة الإخوان المسلمين، وأبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش كان منضما للجماعة، ولكن الجماعة دائما ما تنفي ارتباطها بهم.
وشدد قنديل على أن الناس جربوا الإخوان ووجدوا أنهم "مش بتوع ربنا"، تبين حجمهم الحقيقي.
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