باحث: أطراف إقليمية تستغل جماعة الإخوان المسلمين (فيديو)
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 08:21 ص
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نعيم يوسف
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قال محمد جمعة، خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن جماعة الإخوان المسلمين تصر على توظيف معاناة المصريين من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتصريحات الرئيس عن أنه يتابع هذا الأمر شخصيا، فهو أمر مهم.
وأضاف "جمعة"، في لقاء مع برنامج "مساء DMC" المذاع على قناة "DMC" الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه تتبع كل منشورات جماعة الإخوان وعناصرها بعد ثورة 30 يونيو، وكانت نسبة 95% من الشائعات التي يروجونها تركز على الجانب الاقتصادي، وبالتالي لن تنتهي محاولاتهم في الترويج للشائعات الاقتصادية للنيل من الدولة.
وتابع خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن ما حدث خلال الأيام الماضية كان يعتبر رسالة واضحة من الشعب أنه مازال ينحاز للاستقرار، ولكنه يرسل رسائل ضمنية بضرورة مراعاة الجهات الأكثر فقرا والتي تتحمل تبعات الإصلاحات الاقتصادية.
وشدد على أن جماعة الإخوان المسلمين يجري توظيفها من قبل عدد من الأطراف الإقليمية المعروفة، مشيرا إلى وجود حالة انقسام بين عناصر الجماعة، مؤكدا أن جناح القيادي الإخواني "علي بطيخ" يلقى قبولا ودعما لدى بعض الأطراف الإقليمية، وهو يتبني ما يعرف بـ"المسار الثوري"، ويحاول الهيمنة على المجال العام للجماعة وعناصرها، ويحظى أكثر من غيره بدعم قطر وتركيا.
وأكد أن مسار العنف لجماعة الإخوان وصل إلى طريق مسدود، ولا مستقبل لها داخل سوق الإرهاب في مصر، وبالتالي سيكون هناك تركيز على دعم جناح "بطيخ".
وأضاف "جمعة"، في لقاء مع برنامج "مساء DMC" المذاع على قناة "DMC" الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه تتبع كل منشورات جماعة الإخوان وعناصرها بعد ثورة 30 يونيو، وكانت نسبة 95% من الشائعات التي يروجونها تركز على الجانب الاقتصادي، وبالتالي لن تنتهي محاولاتهم في الترويج للشائعات الاقتصادية للنيل من الدولة.
وتابع خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن ما حدث خلال الأيام الماضية كان يعتبر رسالة واضحة من الشعب أنه مازال ينحاز للاستقرار، ولكنه يرسل رسائل ضمنية بضرورة مراعاة الجهات الأكثر فقرا والتي تتحمل تبعات الإصلاحات الاقتصادية.
وشدد على أن جماعة الإخوان المسلمين يجري توظيفها من قبل عدد من الأطراف الإقليمية المعروفة، مشيرا إلى وجود حالة انقسام بين عناصر الجماعة، مؤكدا أن جناح القيادي الإخواني "علي بطيخ" يلقى قبولا ودعما لدى بعض الأطراف الإقليمية، وهو يتبني ما يعرف بـ"المسار الثوري"، ويحاول الهيمنة على المجال العام للجماعة وعناصرها، ويحظى أكثر من غيره بدعم قطر وتركيا.
وأكد أن مسار العنف لجماعة الإخوان وصل إلى طريق مسدود، ولا مستقبل لها داخل سوق الإرهاب في مصر، وبالتالي سيكون هناك تركيز على دعم جناح "بطيخ".
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