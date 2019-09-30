حارس مايكل جاكسون يكشف السر وراء أقنعة "ملك البوب"
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 06:57 ص
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صرح مات فيدز الحارس السابق لمغني البوب العالمي مايكل جاكسون، بأن لراحل قام باتباع بعض "الإجراءات الغريبة" بشكل متعمد بنية استفزاز وسائل الإعلام.
وقال فيدز، في تصريح لصحيفة "مترو" البريطانية، إن جاكسون كان يعتقد أن سحره سيخبو إذا توقف عن كونه "لغزا" في نظر الجمهور.
أقنعة طبية وأشرطة لاصقة
وكان "ملك البوب" يرتدي أقنعة طبية ويضع أشرطة لاصقة حول أنفه لإثارة الشكوك حوله، ليتصدر الصفحات الأولى للصحف والمجلات، وفقا لفيدز.
ملك البوب والإعلام
وأضاف حارس جاكسون الشخصي، أن "ملك البوب" كان يعرف كيف يتعامل مع وسائل الإعلام، ويعرف بالضبط كيف يستولي على الصفحات الأولى.
وأوضح قائلا: "كان يعمل 90% من الوقت، بوضع قناع على وجهه أو شريط لاصق على يديه أو على أنفه (والذي كان المفضل بالنسبة له)، كان يقول إنه يريد أن تكون حياته أعظم لغز على الأرض".
وتابع فيدز قائلا: "جاء هذا بنتائج عكسية عليه الآن، وهذا هو الشيء المحزن".
اتهامات جنسية لملك البوب
ومؤخرًا فاز وثائقي ينطوي على اتهامات جنسية لملك البوب الراحل مايكل جاكسون بإحدى جوائز إيمي التلفزيونية المرموقة يوم السبت فيما لم يحالف الحظ المغنية الشهيرة بيونسيه في اقتناص أي جائزة.
ويحكي فيلم ”الخروج من نيفرلاند“ (ليفينج نيفرلاند) قصة رجلين يقولان إن جاكسون كان صديقهما واعتدى جنسيا عليهما عندما كانا في سن السابعة والعاشرة من العمر. وحصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم وثائقي في حفل بمدينة لوس انجليس يقام قبل الحفل الرئيسي لجوائز إيمي الأسبوع المقبل.
واستقبلت أسرة جاكسون الوثائقي الذي عرض بعد عشر سنوات من وفاته بغضب عارم كما أثار الفيلم جدلا جديدا حول إرثه.
أسرة جاكسون
ونفت أسرة جاكسون وإدارة أملاكه ما جاء على لسان الرجلين ووصفوه بأنه ”إعادة صياغة... لادعاءات مشكوك فيها“.
Leaving Neverland
Leaving Neverland يكشف عن خبايا الحياة الجنسية لملك البوب الراحل مايكل جاكسون وحقيقة استغلاله للأطفال جنسيا، يستعد مجموعة من أصدقاء النجم الكبير لتقديم الرد.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن مجموعة من الأصدقاء المقربين لمايكل جاكسون يحضرون الآن لفيلم وثائقي جديد، يدمعون من خلاله مايكل ويبرزون به الجانب الإيجابي من حياته.
وقالت الصحيفة أن تأثير ذلك قد لا يمحو ما قدمه الفيلم الوثائقي Leaving Neverland الذي قدمت من خلاله شبكة قنوات bbc شهادات لشباب كانو من الأطفال الذين تعرضوا للتحرش الجنسي من جانب مايكل جاكسون.
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