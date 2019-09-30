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19 قتيلا في حريق مصنع بالصين قبل اليوم الوطني

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 07:23 ص
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19 قتيلا في حريق مصنع بالصين قبل اليوم الوطني
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ترجمة منار طارق
 
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لقى تسعة عشر شخصًا حتفهم في حريق مصنع في شرق الصين قبيل احتفالات البلاد بالعيد الوطني الكبير.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية، أن الحريق اندلع، في مصنع يصنع "الضروريات اليومية" في مدينة نينغبو، وما زالت القضية قيد التحقيق.

جاء الحريق بعد يوم من مقتل 36 شخصا جراء  اصطدم حافلة بشاحنة على طريق سريع بشرق الصين، وأصيب 36 شخصًا آخر، من بينهم تسعة إصاباتهم خطيرة، بعد أن أغلقت الحافلة حاجز الوسط لضرب الشاحنة وجهًا لوجه.

ولا تزال الصين تعاني من حوادث نقل وصناعية خطيرة على الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز السلامة، وخاصة حول الأحداث الحساسة مثل احتفالات اليوم الوطني.

 
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