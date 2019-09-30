أستاذ إعلام: بعض وسائل الإعلام الغربية مازالت متحيزة في تغطيتها الإعلامية

قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بكلية الإعلام في جامعة القاهرة، إن الدول الغربية تحافظ على أمنها القومي، ووسائل الإعلام تراعي ذلك، ولكن بالنسبة لدول العالم الثالث فإن الأخبار الخاصة بالصراعات والمشاكل هي التي يركز عليها الإعلام الغربي.





وأضاف "علم الدين" في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، أنه على سبيل المثال فإن حل البرلمان في بريطانيا لا يأخذ نفس التغطية التي تتم لحل البرلمان في مصر مثلا.





وتابع أستاذ الإعلام بكلية الإعلام في جامعة القاهرة، أن وسائل الإعلام الغربية مازال بعضها له تحيز لسياسات بلادهم، وأيضا التمويل الذي يحصلون عليهم، مشددا على أن هناك غياب للإعلام المصري أيضا، ويجب على وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للإعلام التعاون مع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، من أجل مخاطبة الخارج.





وشدد على أهمية تطوير المكاتب الإعلامية المصرية في الخارج، وإنشاء منصات إعلامية إلكترونية ناطقة بأكثر من لغة تتحدث عن القضايا التي تهم مصر وتعرض رؤيتها، وعلى سبيل المثال فإن العالم الخارجي لا يركز إلا على الحق في التظاهر من بين حقوق الإنسان، ولكن بالنسبة لباقي الحقوق مثل التعليم وغيره، التي تقوم مصر بالكثير من الجهود فيها، فإن العالم لم يعرف ذلك.





ولفت إلى أهمية الانتباه إلى التمويل الذي يأتي من الخارج للمنظمات في مصر، مشددا على أن مصر بدأت خطوة في ذلك وتحتاج الاستمرار.



