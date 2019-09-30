الخرباوي: "الإخوان" رفعت شعارات الإسلام ومارست أساليب الشياطين (فيديو)



وأضاف "الخرباوي"، في لقاء مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، أن المواطنين والمتعلمين والأدباء والشعراء، وقفوا حائط صد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكونوا جيش وطني من الشعب.



وتابع القيادي الإخواني المنشق، أن جماعة الإخوان حاولت زراعة الفتنة بين الشعب المصري، وغفلت عن بعض الأشياء، أهمها أن المشكلة بينهم وبين مصر ليست مع الرئيس ولكن مع الشعب نفسه، مشددًا على أنه في العهود السابقة كانت المشكلة بينهم وبين المسئولين، وكان الشعب خارج الأمر، وهذا لم يحدث في الفترة الأخيرة.



وأكد على أن جماعة الإخوان رفعت شعارات الإسلام، ومارست أساليب الشياطين، وهم فرقة يصارعون على الحكم، وليسوا أصحاب رؤية دينية، لافتا إلى أن مسألة دفاعهم عن الإسلام وهم يضعونه في أذهان الشباب الصغير، والقيادات في الجماعة تعلم ذلك، وهم ذراع من أذرع المحفل الماسوني العالمي.



وشدد على أن عناصر من جماعة الإخوان المسلمين قامت بسرقة بعض المواد التلفزيونية القديمة من التلفزيون المصري، وأرسلوها إلى قناة الجزيرة، موضحا أن هذه المواد تم تسجيلها في التلفزيون على أنها مواد تلفت.



وأوضح أن عناصر الجماعة الإرهابية مازالوا يقومون بأدوار معادية للدولة من داخل مصر.



قال ثروت الخرباوي، المفكر والقيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، إن الشعب المصري أصبح لديه مناعة قوية من الشائعات التي تروجها جماعة الإخوان المسلمين، مشددًا على أن المنظومة الإعلامية المصرية تفوقت على الإعلام الهزيل الذي تقوده قناة الجزيرة القطرية.