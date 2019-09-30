مفيد شهاب يكشف تفاصيل عودة طابا.. وتلاعب إسرائيل بنقاط الحدود (فيديو)
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 07:30 ص
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نعيم يوسف
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قال الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي، وعضو اللجنة القومية للدفاع عن طابان إن ذكرى رجوع طابا غالية على جميع المصريين، مشيرا إلى أننا نحتفل بتحرير أخر كيلو متر من أرض مصر، مشددًا على أن نصر أكتوبر أكد لإسرائيل أن الشعب المصري لن يفرط في أي شبر من أرضه.
وأضاف "شهاب"، في مداخلة مع برنامج "أخر النهار"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه الإعلامي تامر أمين، أن النصر العسكري كان القاعدة الأساسية التي بناء عليها طلبت إسرائيل الدخول في التفاوض، والفريق المصري بذل جهودا كبيرة في المفاوضات.
وتابع أستاذ القانون الدولي، أن إسرائيل تصورت أن مصر سوف تغمض عينيها عن بعض المواقع التي كانت إسرائيل مستمرة في السيطرة عليها، بعد الإعلان عن تحرير أرضها، وكان هناك 14 علامة على الحدود، وكانت أخرها هي العلامة 91 الخاصة بمنطقة طابا، حيث قامت إسرائيل بتحريك العلامات من موقعها وزعمت أن عوامل جوية أطاحت بالعلامات، وهذا من أجل الاحتفاظ بالمنطقة دون وجه حق.
وأشار إلى أن مصر دخلت في مفاوضات معها لعدة سنوات لإقناعها دون جدوى، ثم انتقل الأمر للتحكيم الدولي، لافتا إلى أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قام بتشكيل اللجنة العليا للدفاع عن طابا من الخبراء والقانونيين تفرغوا للعمل تماما، وعملوا بجد وإخلاص كامل، وحكمت المحكمة في 29 سبتمبر عام 1988 بأحقية مصر في هذه المواقع، مشددا على أن فريق طابا كان مثل الكتيبة المقاتلة.
وأضاف "شهاب"، في مداخلة مع برنامج "أخر النهار"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه الإعلامي تامر أمين، أن النصر العسكري كان القاعدة الأساسية التي بناء عليها طلبت إسرائيل الدخول في التفاوض، والفريق المصري بذل جهودا كبيرة في المفاوضات.
وتابع أستاذ القانون الدولي، أن إسرائيل تصورت أن مصر سوف تغمض عينيها عن بعض المواقع التي كانت إسرائيل مستمرة في السيطرة عليها، بعد الإعلان عن تحرير أرضها، وكان هناك 14 علامة على الحدود، وكانت أخرها هي العلامة 91 الخاصة بمنطقة طابا، حيث قامت إسرائيل بتحريك العلامات من موقعها وزعمت أن عوامل جوية أطاحت بالعلامات، وهذا من أجل الاحتفاظ بالمنطقة دون وجه حق.
وأشار إلى أن مصر دخلت في مفاوضات معها لعدة سنوات لإقناعها دون جدوى، ثم انتقل الأمر للتحكيم الدولي، لافتا إلى أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قام بتشكيل اللجنة العليا للدفاع عن طابا من الخبراء والقانونيين تفرغوا للعمل تماما، وعملوا بجد وإخلاص كامل، وحكمت المحكمة في 29 سبتمبر عام 1988 بأحقية مصر في هذه المواقع، مشددا على أن فريق طابا كان مثل الكتيبة المقاتلة.
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