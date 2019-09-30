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الأهلي يعلن استمرار صالح المحمدي لنهاية الموسم

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 05:11 ص
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الأهلي يعلن استمرار صالح المحمدي لنهاية الموسم
صالح المحمدي
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علاء خليف
 
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كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الأحد أن إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة المهندس أحمد الصائغ قررت تأجيل التعاقد مع مدرب جديد ومنح المدرب الحالي صالح المحمدي فرصة حتى نهاية الموسم الحالي.


وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن إدارة الأهلي قررت استمرار صالح المحمدي المدرب الحالي للفريق حتى نهاية الموسم الحالي 2019-2020" ومنحه فرصة جديدة، وذلك في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع أحد الأسماء التدريبية المميزة لقيادة الفريق السعودي خلال المرحلة القادمة.


الجدير بالذكر أن صالح المحمدي قاد الفريق الأهلاوي خلال الجولتين الماضية انتصر بالجولة الرابعة على الفتح بثنائية للاشيء وتعادل سلبياً في الكلاسيكو أمام النصر بالجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


ويستعد الأهلي لخوض سادس مبارياته في الدوري أمام مستضيفه الفيحاء يوم السبت المقبل 5 أكتوبر وستقام على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في تمام الساعة 6:20 مساء.
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