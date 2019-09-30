"الفجر" تنعى والدة الزميل محمد أشرف أبوعوض









وتقام صلاة الجنازة على الفقيدة بعد صلاة الظهر من مسجد السلام بقرية كومبرة، فيما يقام العزاء بدوار العائلة بكومبرة، كرداسة، الجيزة.









تنعى أسرة بوابة الفجر الإلكترونية والدة الزميل محمد أشرف أبوعوض، الصحفي في جريدة "اليوم السابع".