فيلم الرسوم المتحركة "رجل الثلج" يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية





داونتاون ابي





وتراجع فيلم الدراما (داونتاون ابي) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 14.5 مليون دولار.





والفيلم بطولة هيو بونفيل وماثيو جوود وماجي سميث وإميلدا ستونتون ومن إخراج مايكل انجلر.





المحتالات





وتقدم فيلم الجريمة والدراما ”المحتالات“ (هسلرز) من المركز الخامس إلى المركز الثالث محققا إيرادات بلغت 11.5 مليون دولار.





والفيلم بطولة كونستانس وو وجنيفر لوبيز وجوليا ستايلز وكيكي بالمر وليلي راينهارت ومن إخراج لوريني سكافاريا.





إت: تشابتر تو





واحتفظ فيلم الرعب ”إت: الفصل الثاني“ (إت: تشابتر تو) بالمركز الرابع للأسبوع الثاني محققا 10.4 مليون دولار.





والفيلم بطولة بيل سكارسجارد وجيمس مكافوي وفين ولفهارد وجيدين ليبرهير ومن إخراج أندريس موشيتي.





أد استرا





وتراجع فيلم الخيال العلمي (أد استرا) من المركز الثاني إلى المركز الخامس مسجلا 10.1 مليون دولار.



