هيفاء وهبي: هذا ردي على المشككين في رشاقتي
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 03:49 ص
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ردت الفنانة هيفاء وهبي على المشككين في رشاقتها، قائلة إن هناك مشاهير يلجأون إلى تعديل صورهم على الإنترنت من أجل تحسين مظهرهم، ولكنها لا تلجأ إلى هذا، مؤكدة أن هذا هو جسدها الطبيعي الذي يظهر في كل الصور التي تشاركها.
ورفضت هيفاء وهبي، الرد على المهاجمين لها باستمرار، قائلة: "لا أرد عليهم لأنني مشغولة دائما بعملي عكسهم لأنهم ليس لديهم ما يشغلهم".
إطلالة هيفاء وهبي الأخيرة
ومؤخرًا شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، جمهورها صورًا جديدة قامت بنشرها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور الشهير إنستجرام.
ونشرت وهبي ثلاث صور جديدة، مما زاد من تفاعل متابعيها بالتعليقات على هذه الصور.
وظهرت في الصور مرتديه فستان فضي طويل ذو لامعة مميزة، وحذاء فضي مرصع بالألماظ، وبعض من المجوهرات ذات التصميم البسيط والراقي، كما قامت بوضع ماكياج بألوان صارخة أظهر إطلالتها، أما عن تصفيف الشعر اكتفت بالشعر المنسدل الناعم.
إلتقطت هذه الصور للنجمة هيفاء وهبي، أثناء مشاركتها في حفل (ملك جمال لبنان) وااذي أقيم بمدينة بيروت في أحد الفنادق الشهيرة، وفاز في المسابقة الشاب (محمد صندقلي) وتوج بلقب الملك، كما حضر الجفل عدد من النجوم والشخصيات العامة.
وقامت النجمه هيفاء وهبي بنشر مقطع فيديو لها عبر خاصية (القصص اليومية) بموقع إنستجرام، ظهرت في المقطع وهي ترقص أثناء حضورها حفل ملك لبنان.
عقدة الخواجة
على صعيد أخر تستكمل النجمة هيفاء وهبي تحضيراتها لأحدث أعمالها السينمائية وهو فيلم (عقدة الخواجة) الفيلم من إخراج محمد حماقي والذي يعد التجربة الأولي له في عالم الإخراج ااسنمائي بعدما شارك كمساعد مخرج لكل من المخرجين الشهيرين (محمد ياسين ومعتز التوني)، فيلم عقدة الخواجة من تأليف كريم فاروق، وسيناريو وحوار كلاً من محمد أبو السعد وشريف يسري وامين جمال.
بدأت هيفاء وهبي ومشوارها الفني من خلال العمل بالإعلانات والظهور كموديل في الكليبات المصورة حيث شاركت الفنان جورج وسوف كموديل في تحدي الفيديو كليب، ثم اتجهت لعالم الغناء والتمثيل وانظلق من خلاله للشهرة الكبيرة، حصدت هيفاء وخبي خلال مشوارها الفني العديد من الجوائز والتكريمات ذلك عن فئة الممثلات والمغنيات والفنانات الاستعراضيات حيث حازت علي رقم 49 من قائمة اكثر وفقاًنساء المرغوبات ذلك رفقاً لموقع (Askmen.com)
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