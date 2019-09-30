"سقفة" تتجاوز نصف مليون مشاهدة بعد غنائها في ختام مهرجان الجونة (فيديو)
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 02:21 ص
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اقتنصت أغنية "سقفة" الأغنية الختامية لمهرجان الجونة السينمائي المركز الأول بقائمة Trending يوتيوب.
وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من 541,211 مشاهدة، وذلك منذ طرحها بالتزامن مع ختام المهرجان.
وتقول كلمات الأغنية:
من بعد ما قلبنا دق ٣ دقات
ومن بعد ما شرفتونا وخدنا اجازة
دي أحلي اوقات
مين كان يتخيل كل ده يحصل يوم
والفرحة هتكمل سنة ورا سنة مع بعض
ومهما يكون
وسقفة سقفة سقفة نستاهل بوسة اه و سقفة
مين قال التالتة تبقى تابتة
لسه أحلي سنين قدام
وسقفة سقفة سقفة
واقفين مع بعض أحلي واقفة
والدنيا علينا شاهدة شايفة
حلمنا اتحول افلام
على حب الفن بنتجمع مع بعض
باليل دي نجوم في السما ونجوم موجود زيها عالارض
من حلم صغير دي الدنيا شافتنا
دي السما سقفنا والجونة ارضنا عالبحر دي لمتنا
وسقفة سقفة سقفة نستاهل بوسة اه و سقفة
مين قال التالتة تبقى تابتة
لسه أحلي سنين قدام
وسقفة سقفة سقفة
واقفين مع بعض أحلي واقفة
والدنيا علينا شاهدة شايفة
حلمنا اتحول افلام
طب ثانية ثانية واحدة
مع بعض نغني تبقى أحلي
هنقولها وللسنة اللي جاية
حلمنا اتحول أفلام
عن الأغنية
الأغنية من تأليف وتلحين وغناء الفنان أحمد الروبي، وتم عرض الفيديو الخاص بها في حفل ختام المهرجان.
وتم تصويرها داخل كواليس الدورة الثالثة بمشاركة عدد كبير من الفنانين.
الفنانين المشاركين في الأغنية
هند صبري وليلى علوي وكندة علوش وإلهام شاهين ونور وصبا مبارك وخالد الصاوي وأروى جودة وتارا عماد وأحمد داش وجميلة عوض وتامر حبيب وهنا وحلا شيحا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي وريهام عبد الغفور وكارمن بصيبص ومي عمر وبشرى وأمينة خليل وريم مصطفى ودرة وشيرين رضا وياسمين غيث والإعلامية ريا ابي راشد ومحمد الشرنوبي ولقاء الخميسي ونجم أغنية 3 دقات المطرب آبو، وظهر فيها أيضا المهندس نجيب ساويرس وشقيقه سميح، ومدير اللجنة المنظمة عمرو منسي.
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