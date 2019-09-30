ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. محمد بن سلمان يحذر من ارتفاع النفط لأسعار خالية بسبب إيران

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 02:16 ص
Advertisements
عاجل.. محمد بن سلمان يحذر من ارتفاع النفط لأسعار خالية بسبب إيران
بن سلمان
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إن الهجوم على شركة أرامكو السعودية، يعتبر ضرب لقلب إمدادات الطاقة في العالم وليس فقط السعودية.

 وأضاف بن سلمان في حواره مع قناة CBS، أن الهجوم عمل أحمق لأنه استهدف 5%من إمدادات العالم، داعيًا المجتمع الدولي للوقوف بحزم أمام تهديد إيران للاقتصاد العالمي، فإذا لم يتخذ العالم موقفا قويا لردع إيران سنرى المزيد من التصعيد.

وتابع: "أمامنا مستقبل بارع ورائع والحرب آخر ما تريده"، منوهًا أن النفط سيصل لأسعار خيالية إذا لم يجتمع العالم لردع إيران.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
-
x
21:00
-
أرسنال

DMCA.com Protection Status