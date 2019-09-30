ولي العهد السعودي: جريمة مقتل "خاشقجي" مؤلمة.. والعدالة ستأخذ مجراها

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إن جريمة مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي مؤلمة جدا وسيحاسب كل مسؤول عنها، مؤكدًا أن العدالة ستأخذ مجراها في جريمة قتل خاشقجي.

وأضاف بن سلمان، أنه يتفق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في أن الهجوم على منشآت المملكة النفطية هو عمل من أعمال الحرب من طرف إيران.





وتابع: "نأمل في أن لا يكون الرد العسكري ضروريا والحل السياسي أفضل بكثير".



