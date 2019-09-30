عاجل.. محمد بن سلمان يحذر من ارتفاع النفط لأسعار خالية بسبب إيران
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 02:16 ص
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قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إن الهجوم على شركة أرامكو السعودية، يعتبر ضرب لقلب إمدادات الطاقة في العالم وليس فقط السعودية.
وأضاف بن سلمان في حواره مع قناة CBS، أن الهجوم عمل أحمق لأنه استهدف 5%من إمدادات العالم، داعيًا المجتمع الدولي للوقوف بحزم أمام تهديد إيران للاقتصاد العالمي، فإذا لم يتخذ العالم موقفا قويا لردع إيران سنرى المزيد من التصعيد.
وتابع: "أمامنا مستقبل بارع ورائع والحرب آخر ما تريده"، منوهًا أن النفط سيصل لأسعار خيالية إذا لم يجتمع العالم لردع إيران.
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