يضرب من جديد.. رسالة قوية محمد رمضان لكل هارب وعميل (فيديو)





وجه الفنان محمد رمضان، رسالة جديدة لكل الخونة والمتآمرين على استقرار مصر، والمحرضين ضد الجيش والشرطة.





ونشر رمضان، عبر حسابه بتويتر، مشهدًا من أغنيته الشهيرة "إنساي" مع الفنان سعد لمجرد، يغني خلاله كوبلية "إنساي".





احتفالية المصريين من أمام المنصة





كان رمضان وجه خلال احتفالية المصريين من أمام المنصة، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية للشعب المصري، قائلًا: "تحيا مصر بيكم وبالجيش والشرطة وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".





وتابع "رمضان"، خلال مشاركته بالاحتفالية، للرد على أعداء مصر والخونة: "إللي مالوش كبير بيشتريله كبير، وإحنا اتربينا على كده"، مستكملًا: "مش إحنا قللات الأصل ولا إحنا إللي بنبيع أرضنا، الخونة هما إللي كده".





وأكد الفنان، أن ملائكة مصر تطرد كل خائن منها، قائلًا: "ملايكة مصر بتطرد أي وحش منها"، موجهًا حديثه لتركيا وقطر، قائلًا: "الرجالة أهم يا تركيا ويا قطر، المصريين نامبر وان".





رسالة لقطر وتركيا





ووجه "رمضان"، رسالة للدول المحرضة ضد مصر، قائلًا: "دي رسالة صغيرة للدول المغرضة الحاقدين الغيرانين من مصر إنها إزاي تمر بالظروف دي وتقف على رجليها، الدولة مرت بأقل من كده ومعرفتش تقف على رجليها"، مستطردًا: "ثقة في الله مصر محفوظة، وستحيا مصر، تحيا مصر".





وأضاف الفنان محمد رمضان: "هنغني دلوقتي لنامبر وان في العالم مصر، شعب مصر نامبر وان، رئيسنا نامبر وان، جيشنا نامبر وان، شرطتنا نامبر وان".





ونظم المواطنون المصريون، عددًا من المصيرات الحاشدة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدولة المصرية، بعد دعوات التحرض والتخريب التي انتشرت خلال الأيام الماضية للنيل من مصر.





من الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل من الولايات المتحدة الأمريكية، صباح اليوم الجمعة، واستقبله المصريون فور عودته؛، حاملين الأعلام المصرية.



