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تكثيفات أمنية لضبط المتهم الهارب في واقعة مصرع سيدة وإصابة زوجها بالصف

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:47 ص
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تكثيفات أمنية لضبط المتهم الهارب في واقعة مصرع سيدة وإصابة زوجها بالصف
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إيمان عبد العاطي
 
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يكثف رجال مباحث الجيزة جهودهم لضبط المتهم الهارب في واقعة مصرع ربة منزل وإصابة زوجها، إثر وقوع حادث مروري بنطاق مركز الصف.

ولقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب زوجها إثر وقوع حادث تصادم تروسيكل بسيارة نصف نقل، أمام الوحدة المحلية بنطاق مركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، ونقل الزوج إلى المستشفي في حالة صحية حرجة، وحجزه داخل وحدة العناية المركزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري أمام الوحدة المحلية، بنطاق مركز الصف، ووجود متوفاه ومصاب، وعلى الفور دفع اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، برجال المرور، مدعومين بأوناش المرور، وصحبتهم قوة أمنية من المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين أنه حال سير تروسيكل يستقله عامل وزوجته، وصحبتهما إبنتيهما وطفل رضيع، بالطريق، صدمتهم سيارة نصف نقل، فر قائدها هاربا بعد وقوع الحادث، ونتج عن الحاث إصابة العامل، ومصرع زوجته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصاب إلي المستشفي في حالة صحية حرجة، وحجزه داخل وحده العناية المركزة، كما تم رفع حطام الحادث، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخري، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد اول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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