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"بن سلمان": الاعتداء على منشآتنا النفطية عمل إيراني.. ونأمل أن لا يكون الرد العسكري ضروريا

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:40 ص
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بن سلمان: الاعتداء على منشآتنا النفطية عمل إيراني.. ونأمل أن لا يكون الرد العسكري ضروريا
محمد بن سلمان
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قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إنه يتفق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في أن الهجوم على منشآت المملكة النفطية هو عمل من أعمال الحرب من طرف إيران.

وأضاف بن سلمان، في تصريحات نقلتها فضائية "سكاي نيوز" اليوم الاثنين: "نأمل في أن لا يكون الرد العسكري ضروريا والحل السياسي أفضل بكثير".

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