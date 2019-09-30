"بن سلمان": الاعتداء على منشآتنا النفطية عمل إيراني.. ونأمل أن لا يكون الرد العسكري ضروريا

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إنه يتفق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في أن الهجوم على منشآت المملكة النفطية هو عمل من أعمال الحرب من طرف إيران.



