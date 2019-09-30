حسم موقف ميسي من المشاركة أمام إنتر ميلان
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:30 ص
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عمر عبدالعزيز
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أشارت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، عن فرص كلا من الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني جوردي ألبا نجمي فريق برشلونة الإسباني، بالمشاركة في مباراة إنتر ميلان الإيطالي.
ومن المقرر أن يصطدم الفريق الكتالوني بالنيترازوري، في المباراة التي ستقام يوم الأربعاء القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
ومن الجدير بالذكر انه قد تم تحديد مدة غياب ميسي عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 7 إلى 10 أيام، وبالتالي فهو يملك فرصة للدخول في قائمة الفريق التي ستخوض مباراة إنتر ميلان، لكن ذلك مرهون بقدرته على المشاركة في التدريبات يوم الاثنين القادم.
وينطبق نفس الأمر على الظهير الدولي الإسباني، جوردي ألبا، الذي عانى من إصابة في مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند الألماني، في العضلة ذات الرأسين الفخذية.
وعلى الرغم من أن برشلونة لم يكشف عن مدة غيابه، إلا أن التقارير تؤكد أنه سيعود خلال 15 إلى 20 يوماً، ولحين انطلاق مباراة الإنتر، سيكون قد قضى 15 يوماً بعيداً عن الملاعب.
وأشارت الصحيفة الإسبانية الشهيرة إلى أن مشاركة كلا من ميسي وألبا متوقفة على إمكانيتهما خوضهما التدريبات يوم الاثنين، أي قبل يومين من اللقاء، ومن المستبعد مشاركتها بشكل أساسي، حيث سيتم الدفع بهما في الشوط الثاني.
وكان ميسي قد تعرض لإصابة جديدة في مباراة فياريال وغادر أرض الملعب بعد 45 دقيقة، علماً أن الإصابة كانت مختلفة تماماً عن الإصابة التي ابتعد بسببها عن الملاعب لمدة 5 أسابيع في بداية الموسم.
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