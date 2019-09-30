حسم موقف ميسي من المشاركة أمام إنتر ميلان

ومن المقرر أن يصطدم الفريق الكتالوني بالنيترازوري، في المباراة التي ستقام يوم الأربعاء القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن الجدير بالذكر انه قد تم تحديد مدة غياب ميسي عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 7 إلى 10 أيام، وبالتالي فهو يملك فرصة للدخول في قائمة الفريق التي ستخوض مباراة إنتر ميلان، لكن ذلك مرهون بقدرته على المشاركة في التدريبات يوم الاثنين القادم.





وينطبق نفس الأمر على الظهير الدولي الإسباني، جوردي ألبا، الذي عانى من إصابة في مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند الألماني، في العضلة ذات الرأسين الفخذية.





وعلى الرغم من أن برشلونة لم يكشف عن مدة غيابه، إلا أن التقارير تؤكد أنه سيعود خلال 15 إلى 20 يوماً، ولحين انطلاق مباراة الإنتر، سيكون قد قضى 15 يوماً بعيداً عن الملاعب.



