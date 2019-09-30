مرتضى منصور: "أردوغان راكبه عفريت.. وهو وقطر أخطر من إسرائيل" (فيديو)



وأعرب "منصور"، في مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، عن دهشته من الموقف المصري الذي يعلم جيدا العلاج ويتجاهل الحل، حيث أن تركيا وقطر لا تقل عداوتهم عن إسرائيل، متسائلا: "لية مش بنقطع معاهم العلاقات؟".



وطالب منصور بطرد القائم بأعمال السفير القطري في مصر، وطرد البنوك القطرية العاملة بها، مضيفا: "مش هندفن راسنا في الرمل، دول أسوأ من إسرائيل"، مشددا على أنه لا يقصد الشعوب التركية والقطرية لأنها شعوب صديقة، ولكن المشكلة أن الحكومات في هذه الدول تقوم بتمويل الإرهاب.



وشدد على ضرورة قطع العلاقات مع مصر، لأن أردوغان "مريض بمرض اسمه مصر.. وعفريت راكبه وحاطط الرئيس السيسي في دماغه ومصر".



ووجه رسالة إلى الذين يتعاملون مع قطر وتركيا تجاريا، وقال: "عيب بقى خلي عندكم دم.. دول أعداء مصر"، لافتا إلى أن السياحة العربية والمصرية تدعم الاقتصاد التركي، ورغم أن تركيا تقوم بإهانة قيادات السعودية والإمارات ليل نهار.



وأشار إلى ضرورة الاستفادة مما حدث في يوم الجمعة الماضي، حيث تقوم جماعة الإخوان المسلمين باستغلال الشباب، مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع دائرة الحوار مع باقي قطاعات الشعب، وليس الشباب فقط.

شن المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، هجومًا شديدًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ودولة قطر، مشددا على أنهم يتسببون في خراب كل من ليبيا وسوريا، من خلال تصدير السلاح والمرتزقة، معقبا: "شيء بشع، والعالم بيتفرج".