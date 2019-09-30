بحضور يسرا ونجيب ساويرس.. فاروق حسني يفتتح أكاديمية الثقافة والفنون (صور)

وتحدث فاروق حسني خلال الاحتفالية عن كواليس انشاء المؤسسة والدور الذي يأمل القيام به في مجالي الثقافة والفنون خلال الفترة المقبلة.

وتحدث فاروق حسني خلال الاحتفالية عن كواليس انشاء المؤسسة والدور الذي يأمل القيام به في مجالي الثقافة والفنون خلال الفترة المقبلة.

وشهد الافتتاح حضور لفيف من الشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، والفنانات يسرا ولبلبة وإلهام شاهين، والمخرجة إيناس الدغيدي، والإعلامي مفيد فوزي.

وشهد الافتتاح حضور لفيف من الشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، والفنانات يسرا ولبلبة وإلهام شاهين، والمخرجة إيناس الدغيدي، والإعلامي مفيد فوزي.

افتتح وزير الثقافة الأسبق الفنان فاروق حسني، أكاديمية فاروق حسني للثقافة والفنون، مساء أمس الأحد بالزمالك.

افتتح وزير الثقافة الأسبق الفنان فاروق حسني، أكاديمية فاروق حسني للثقافة والفنون، مساء أمس الأحد بالزمالك.

إطلاق جائزته السنوية في الفنون للشباب

أعلن وزير الثقافة الأسبق خلال الافتتاح عن إطلاق جائزته السنوية في الفنون للشباب، والتي تسلم جوائز دورتها الأولى في عام ٢٠٢٠، على أن تكون قيمة الجائزة ٥٠ ألف جنيه.





وتهتم المؤسسة بجميع فروع الإبداع في شتى مجالاته، معتمدةً على مكونات الثقافة وفق مفهوم بأنها قادرة على استيعاب كل الممارسات الإبداعية للإنسان وتنميتها.





كما تعمل على خلق مجال جذاب للشباب ودعم أصحاب الطاقات الإبداعية الخلاقة والمواهب الأصيلة.

كانت المؤسسة حصلت على التصديق الرسمى من وزارة التضامن الاجتماعي، في العاشر من يونيو الماضي، تمهيدًا لبدء نشاطها الثقافي والفني.





مجلس أمناء المؤسسة



