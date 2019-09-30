بحضور يسرا ونجيب ساويرس.. فاروق حسني يفتتح أكاديمية الثقافة والفنون (صور)
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:32 ص
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شيماء عطية - تصوير: عبد الحافظ حمدي
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افتتح وزير الثقافة الأسبق الفنان فاروق حسني، أكاديمية فاروق حسني للثقافة والفنون، مساء أمس الأحد بالزمالك.
وشهد الافتتاح حضور لفيف من الشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، والفنانات يسرا ولبلبة وإلهام شاهين، والمخرجة إيناس الدغيدي، والإعلامي مفيد فوزي.
كلمة فاروق حسني
وتحدث فاروق حسني خلال الاحتفالية عن كواليس انشاء المؤسسة والدور الذي يأمل القيام به في مجالي الثقافة والفنون خلال الفترة المقبلة.
إطلاق جائزته السنوية في الفنون للشباب
أعلن وزير الثقافة الأسبق خلال الافتتاح عن إطلاق جائزته السنوية في الفنون للشباب، والتي تسلم جوائز دورتها الأولى في عام ٢٠٢٠، على أن تكون قيمة الجائزة ٥٠ ألف جنيه.
وتهتم المؤسسة بجميع فروع الإبداع في شتى مجالاته، معتمدةً على مكونات الثقافة وفق مفهوم بأنها قادرة على استيعاب كل الممارسات الإبداعية للإنسان وتنميتها.
كما تعمل على خلق مجال جذاب للشباب ودعم أصحاب الطاقات الإبداعية الخلاقة والمواهب الأصيلة.
كانت المؤسسة حصلت على التصديق الرسمى من وزارة التضامن الاجتماعي، في العاشر من يونيو الماضي، تمهيدًا لبدء نشاطها الثقافي والفني.
مجلس أمناء المؤسسة
ويضم مجلس أمناء المؤسسة الفنان فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، والدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، ورجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، وعالم الآثار الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، والدكتورة مؤمنة كامل، والدكتورة عالية عبدالهادي عميدة كلية الفنون الجميلة الأسبق، وتامر عوف، والكاتب الكبير محمد سلماوي، والشاعر وائل السمري، والفنان إيهاب اللبان قومسير بينالي القاهرة الحالي ومدير مجمع الفنون، الأستاذ أحمد الضبع، والسيدة إيناس لوقا، والمهندس عبدالسلام شعير، إضافة إلى الدكتور خالد سرور بصفته رئيسًا لقطاع الفنون التشكيلية، والدكتور حسام لطفي المستشار القانوني.
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