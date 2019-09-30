"عمرو بيغني من قلبه".. تعليقات إيجابية من جمهور الهضبة على أغنيته الجديدة "تحيرك"





اقتربت أغنية "تحيرك" للهضبة عمرو دياب، من تحقيق مليون ونصف المليون مشاهدة في وقت قياسي، حيث طرح الهضبة الأغنية في 25 سيتمبر الجاري.





ولاقت الأغنية إعجاب الجمهور فور طرحها، وعلق الكثير من محبي الهضبة بتعليقات إيجابية، حيث علق البعض: " الفكره مش بألحان ولا بكلمات، صوت عمرو دياب نفسه هو سر نجاح أغانيه"، "عمرو بيغني من قلبه"، "محظوظين يا شعب مصر بعمرو دياب".













وتقول كلمات الأغنية

تحيرك... تغيرك تخليك ترجع العمر اللي فات وتعيشه تاني منورة... وسكرة توديك دنيا تانية تلفها وتيجي في ثواني

دي بالنسبالي، جنة اتفتح بابها نعمة القدر جابها ورزقني اسبابها

قريبة... وطيبة يا سبحان اللي جابها في وقتها وعوضني بيها دي فرحتي، وصاحبتي معنديش حيلة من غيرها وماليش خير الا فيها



