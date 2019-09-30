"بنج لتخدير الحيوانات".. اعترافات المتهمين بتصنيع الاستروكس في إمبابة

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اعترف المتهمين بتصينع مخدر الاستروكس، خلال التحقيقات التي أجريت معهما، بارتكابهما الواقعة، وأنهما يستخدمان مادة الكيتامين "بنج لتخدير الحيوانات" في تحضير مخدر الإستروكس، داخل وكر هما بمنطقة إمبابة.



كان رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد داهموا شقة سكنية، تستخدم كـ "مصنع لتصنيع الاستروكس المخدر"، بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، وبتفتيش الوكر عثر بداخله 13 كيلو لمخدر الاستروكس، وتمكنت القوات من القبض على صانعيه، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة، مفادها قيام كلا من "إبراهيم. م. ع" 35 سنة، عاطل، مسجل خطر وسبق اتهامه في 7 قضايا، مقيم بدائرة القسم، "أحمد. س. ش" 28 سنة، ومقيم بمنطقة الوراق، بتصنيع وتعبئة الأستروكس المخدر داخل شقة مستأجرة بالإشتراك مع الثاني بنطاق القسم.



وبتشكيل فريق بحث ترأسه اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وإجراء التحريات اللازمة، وتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والإستعانة بالمصادر السرية توصل العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة إلى صحة ما ورد من معلومات.



وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وجه بوضع خطة لمداهمة الوكر الإجرامي، وضبط ما بداخله من مواد مخدرة، والقبض على ُمصنعي المخدر.



وبإعداد مأمورية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تم مداهمة بقيادة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم، الشقة السكنية، وبتفتيشها عثر بداخلها على 13 كيلو جرام لمخدر الاستروكس، كيلو ونصف الكيلو من الحشيش المخدر، كما عثر بداخل الشقة على كيلو جرام من مادة الكيتامين المستخدم كـ "بنج لتخدير الحيوانات" ويستخدم في تحضير مخدر الإستروكس، وضبط مبلغ مالي، ميزان حساس، وتم التحفظ على المضبوطات، والقبض على المتهمين وإقتيادهم إلى ديوان القسم.



وبمواجهتهما اعترفا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، بما توصلت إليه التحريات، وحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

