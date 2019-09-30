خبير أمن معلومات: هناك تجارة أعضاء وأسلحة على مواقع التواصل (فيديو)



وأضاف "حجاج"، في لقاء مع برنامج "تفرق مع رامي رضوان"، المذاع عبر أثير إذاعة "الراديو 9090"، أنه ظهر في الفترة الأخيرة ما يعرف بـ"الانترنت المظلم"، وبدأت بعض الدول في الإغلاق على نفسها مثل الصين، وبدأت بإنشاء انترنت خاص بهم، مشيرا إلى أن القواعد الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي هي من وجهة نظر هذه المنصات، وليس الشعوب المستخدمة، وعلى سبيل المثال إذا كانت هناك سيدة محجبة وانتشرت لها صور بدون حجاب، وتم الإبلاغ عن هذه الصور لن يتم إزالتها لأنهم يرون أن الأمر عاديا، ولا مشكلة به، على الرغم أنه هنا قد يرى البعض أن هذا مشكلة.



وتابع خبير أمن المعلومات، أن الصين بدأت في إنشاء مواقع تواصل خاصة بها، وانترنت خاص بها، وهذا الأمر قلل من نسبة انتشار الإرهاب على مواقعهم، لأنه صاحب ذلك تفعيل القوانين، ونظرا لأن الانترنت من داخل البلاد، فهم يستطيعون معرفة حركة الأشخاص على الانترنت وماذا يفعلون، وهذا الأمر الذي جعلهم يجبرون شركات كبرى في صناعة الهواتف الذكية على وضع خوادم الانترنت الخاصة بمستخدمي هذه الهواتف داخل حدود الصين، واستجابت هذه الشركات لذلك.

قال وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن مواقع التواصل الاجتماعي في بداياتها كانت مفيدة، وبعد عام 2011 واستخدامها في الثورة بدأت الناس في استخدامها استخداما سيئا، ولجأ البعض إلى أساليب الابتزاز وجني الأموال بطرق غير سليمة، وغير قانونية، وتجارة أعضاء، وأسلحة.