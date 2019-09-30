محامي "جنة" يطالب بنقل حضانة شقيتها إلى والدها



وأشار "ياسين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، الأحد، إلى أن الطفلة أماني متعلقة بعنق والدها، ولا تريد تركه، مضيفا: "مشفتش الابتسامة على وشها إلا وهى مع والدها"، مؤكدا أن الطفلتين كانتا مع والدهما حتى فترة قريبة.



وأوضح أن الطفلة أماني تركت النيابة الآن، ولا يعرفون إلى أين ستتجه، متسائلا: "ماذا يمنع أماني أن تذهب إلى والدها وتعيش معه"، ليرد الإعلامي عمرو أديب: "يمكن ظروفهم المادية متسمحش"، فعقب المحامي: "هو في حد عشان فقير تتاخد ولاده، لحد 5 سنوات كانت مع والدها وبيصرف عليهم".



ناشد أشرف ياسين، محامي الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها، وضع حل لمسألة ملف الحضانة، موضحا أن جدة الأم ارتكبت جريمة وتسببت في مقتل حفيدتها، فلماذا نمنع جدة الأب من استلام الحضانة، ونضع شقيقة جنة في دار رعاية، بدلا من أن تستلمها جدة الأم.