بشرى تكشف عن أبرز الصعوبات التي واجهتها بمهرجان الجونة السينمائي (فيديو)





كشفت الفنانة بشرى، عن أبرز الصعوبات التي واجهتها أثناء التحضير لمهرجان الجونة السينمائي.





وقالت بشرى، خلال برنامج ArabWood المُذاع عبر فضائية روتانا سينما، " من أبرز الصعوبات التي واجهتني هي سقف توقعات الآخرين بالمهرجان، وأيضًا حضور الضيوف الأجانب من الخارج، ولكننا كل عام يصبح لدينا نضج في تنفيذ وتنظيم المهرجان عن الأعوام الماضية ".





أهم ما يميز الدورة الحالية





وأضافت أن ما ميز الدورة الثالثة عن الدورات السابقة، هو حضور الكثير من الفنانين والفنانات من أنحاء الوطن العربي وكذلك حضور النجم العالمي مينا مسعود، بالإضافة إلى الندوات الصباحية والورش والأفلام المُشاركة بالمهرجان التي بلغ عددها إلى 66 فيلم عالمي ومحلي.





آخر أعمال بشرى





جدير بالذكر أن آخر أعمال بشرى هو مسلسل "عوالم خفية" والذي عُرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2018، وكانت أحداثه تدور حول الصحفي هلال كامل الذي يعثُر على مذكرات ممثلة قُتلت منذ سنوات، وقد تم تسجيل الحادث على أنه حادث انتحار، وبعد أن أتطلع على مذكراتها، تأكد من أنها قُتلت بيد الفساد، خوفًا من إفشاء أسرارهم من خلال مُذكراتها التي قررت كتابتها في أيامها الأخيرة، بعدما ابتعدت عنها الأضواء والشهرة، ومن خلال متابعته لتفاصيل السطور والحروف والرموز المكتوبة، قرر هلال الاستعانة بفريق عمل، خاصة بعد أن تنوعت الجرائم، وكثرت الأسماء.





عن مسلسل "عوالم خفية"





يُذكر أن مسلسل "عوالم خفية" من بطولة: عادل إمام، رانيا فريد شوقي، فتحي عبد الوهاب، بشرى، خالد أنور، هند عبد الحليم، صلاح عبد الله، هبة مجدي، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، ومن إخراج رامي إمام.





شائعة خلافها مع محمد رمضان





يُشار إلى أن الجمهور كان يعتقد وجود خلاف بين الفنانة بشرى والفنان محمد رمضان، وجاء هذا الإعتقاد عندما طرح الفنان محمد رمضان الفيديو كليب الذي يحمل أسم "الملك"، ثم قامت بشرى بالرد عليه بفيديو كليب يحمل أسم "كوبرا"، ولكن أوضحت الفنانة بشرى خلال مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، أنه لا يوجد خلاف من الأصل وأنه كان مجرد مبارزة فنية بينها وبين محمد رمضان، مؤكدة أنه من الممكن أن يجمعهم فيديو كليب قريبًا.