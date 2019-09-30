الإبراشي: مشكلات تنقية البطاقات التموينية لا بد من حلها في أسرع وقت

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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن المواطن المصري كان بطلًا فيما حدث خلال الأسبوع الماضي، لافتَا إلى أن الجماعة الإرهابية حاولت العزف على مشاكل المواطن الاقتصادية والاجتماعية، فرفض الانصياع لهم، وباءت دعواتهم للتظاهر ضد مؤسسات الدولة المصرية بالفشل.



وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء الأحد، أن هناك ضرورة لحماية المواطن من قسوة الحياة وأي أزمات اقتصادية واجتماعية، ومن بعض المشاكل التي قد تأخذ وقت للحل مثل فكرة تنقية البطاقات التموينية، معقبًا: "هناك الكثير من الشكاوي التي تأتي إلي بسبب تنقية بطاقات التموين، هذه القضية لا بد أن تحل بشكل فوري وسريع".



وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن حزمة من القرارات، لتحصين المواطن البسيط ومحدودي الدخل الفترة المقبلة، لافتَا إلى أن وزير التموين يتحدث دائمًا عن تنقية البطاقات، ودعم الفئات الأكثر احتياجا، ولكن الإجراءات تتم ببطء شديد،



وأوضح أن المواطن المصري إنحاز لمؤسسات الدولة، ورفض أي محاولات تخريبية أو استغلاله أو استثماره، مشددًا على ضرورة محاسبة وزير التموين الدكتور علي المصيلحي على بطئه في حل مشاكل بطاقات التموين، لأن بطء الاجراءات أدى لعزف جماعة الإخوان الإرهابية على مشاكل المواطنين، معقبًا: "هناك ضرورة لمحاسبة أي مسؤول أو أي وزير يقدم للمواطنين شيكات بدون رصيد، ويتعامل مع مشاكلهم ببطْ شديد".



وتابع: "بطاقة التموين تسمى ببطاقة الحياة، السلع التموينية لدى المواطن المطحون ليس اختيارية أو رفاهية، بل هي سلع الحياة، والتباطؤ في حل مشاكل البطاقات التموينية يموت لمواطنين ببطء، علي مصيلحي لابد من محاسبته، لأن بطئه كان جزءً من أزمات حاول البعض استغلاها وفشل ".





