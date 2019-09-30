خالد صديق: "بنهاية 2019 هنوفي بعهدنا بتسليم 200 ألف وحدة لسكان العشوائيات"

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أرجع خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، التأخير في تسكين أهالي منشية ناصر والدويقة إلى المناطق السكنية الجديدة، لتأسيس الوحدات بالأثاث والأجهزة الكهربائية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أن خلال الفترة القادمة سيتم تسكنهم، مقدما الاعتذار لأهالي.



وقال صديق، خلال لقاء تليفزيوني مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "CBC"، إنه تم تسكين 700 أسرة من منطقة سور مجرى العيون في مشروع الأسمرات المرحلة الثالثة، لافتا إلى أن مشروعات تطوير العشوائيات لا تعتمد فقط على المساكن، وإنما تشمل ملاعب ومراكز شباب ومراكز طبية ومنافذ بيع للتسوق ومدارس؛ وذلك للارتقاء بحياة الإنسان.



وأضاف المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات أنه تم تسكين 760 من أهالي منطقة حكر السكاكيني القديم بالشرابية في مشروع المحروسة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من 4 مشروعات في منطقة البحر الأحمر.



ولفت "صديق" إلى أن مؤسسة معا تعمل على إنشاء منطقة سكنية متكاملة لسكان العشوائيات، حيث تشمل مدارس ومركز ثقافي، ومسارح ومكتبة وسينما وملاعب للأطفال ومركز طبي، ومنافذ بيع ومحلات تجارية، ومركز شباب، معلقًا: "مشروع فيه كل حاجه تسعد النفس، لا نبني المساكن فقط.، وهدفنا الارتقاء بحياة الإنسان، عايزين نفرح الناس ".



وتابع: "بنهاية 2019 سنوفي بعهدنا وسيتم تسليم 200 ألف وحدة لسكان العشوائيات الغير أمنة".

