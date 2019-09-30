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الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2019

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:41 ص
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الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2019
طقس
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 يسود البلاد اليوم الاثنين، طقس معتدل علي السواحل الشمالية، مائل للحرارة علي السواحل الشرقية وعلي الوجه البحري والقاهرة، حار علي شمال الصعيد، وشديد الحرارة جنوبا نهارا، بينما لطيف ليلًا.

وبحسب البيان الذي أصدرته هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ليوم الإثنين الموافق 30 سبتمبر، ولمدة 24 ساعة، تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا علي شمال البلاد، حسبما أفاد البيان، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة علي السواحل الشمالية.

وأضاف البيان، أن الرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط علي شمال الصعيد كما تنشط علي خليج السويس مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حركة البحرين، فحالة البحر المتوسط معتدلة، ويصل ارتفاع الموج إلى نحو 2 متر، بينما هناك اضطرابا في البحر الأحمر، ويصل ارتفاع الموج إلى 2،5 متر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمي على عدد من مدن ومحافظات االجمهورية:
القاهرة: 21 33
الإسكندرية: 24 28
طنطا: 23 32
مطروح: 22 29
سيوة: 19 33
رأس سدر: 23 31
نخل: 18 32
شرم الشيخ: 27 35
مرسى علم: 27 34
الفيوم: 24 33
الوادي الجديد: 26 39
حلايب: 27 36
الغردقة: 25 35
العريش: 20 30
نوبيع: 25 32
الفيوم: 24 33
دمياط: 24 30

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