عميد طب الإسكندرية: وضع حالات تسمم الفسيخ بخير (فيديو)



وأشار "عثمان"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أنه اعتبارا من أول أمس بدأت ترد إلى مركز السموم بالإسكندرية حالات تسمم بعد تناول وجبات فسيخ، منوها بأن هذا ليس الميعاد الطبيعي لظهور حالات تسمم من الفسيخ.



ولفت إلى أنهم معتادون أن يستقبلون خلال فترات الأعياد، وشم النسيم نحو 65 حالة يوميا، ومعظمها يكون حالات بسيطة، ومن تستدعى حالاتهم الحصول على هذا المصل لا تزيد عن 3 حالات، بينما وصلت عدد الحالات التي استقبلوها منذ أول أمس حتى الآن بلغت 21 حالة من 4 مناطق تحديدا وهى ادكو ودسوق وبرج العرب، وتم التعامل مع الحالات بصورة سريعة.



وأوضح أن المصل متاح من خلال وزارة الصحة، ولم تتوان الوزارة في توفير المصل، وتم حجز 11 حالة في العناية المركزة وتم اعطائهم المصل، ومنهم حالة عمرها 3 سنوات، مؤكدا أن الحالات وضعها مستقر، كاشفا أنه تبين أن أغلب حالات التسمم صنعوا الفسيخ في المنزل.



قال الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية، إن تناول الفسيخ الفاسد قد يؤدي إلى الإصابة بشلل تام في عضلات الجهاز التنفسي، ومن ثم يصاب المريض بالاختناق ويتوفى، ولهذا عندما ترد إليهم حالات تسمم من الفسيخ يتم التعامل معهم بسرعة وحرفية من الطاقم المتخصص في السموم.