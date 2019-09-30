"تسريبات أردوغان والإخوان وفسيخ الإسكندرية الفاسد".. أبرز أخبار التوك شو الأحد 29-9-2019
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 03:42 ص
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رقية جمال - هدى عبد الرازق - أمنية فوزي - كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
أحمد موسى يذيع تسريبًا لأحد الإرهابيين يكشف مخطط الإخوان لإثارة الفوضى (فيديو)
أذاع الإعلامي أحمد موسى، تسريبًا صوتيًا، يكشف مخطط جماعة الإخوان الإرهابية لحشد وتجنيد المواطنين ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة وعلاقة الجماعة بـ الهارب محمد على.
علي مصيلحي لـ المصريين: "لن يضار مواطن بسبب البطاقة التموينية.. اطمنوا"
وأضاف: "اللي عنده حق في تظلمه هياخده، ومفيش حد اتحذف من دعم العيش، ولن يضار أي مواطن بسبب البطاقة التموينية.. اطمنوا، مفيش بني آدم بطاقته هتقف وله حق، ومن تم حذفه سنعيد النظر، ومفيش حد سيظلم طول سيادة الرئيس موجود وبيتابع".
"الجندي" عن الطفلة جنة: تعرضت لتعذيب لم يفعله أبو لهب مع المؤمنين وكلنا محاسبون
وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: "الطفلة تعرضت لأبشع وأشرس وأقذر أنواع التعذيب، الطفلة تعرضت لتعذيب لم يعذبه أبو لهب للمؤمنين في قريش"، مؤكدًا أن هذه القضية تمثل تهديدًا للمجتمع، وأن الجميع مطالب بالدفاع عن الأطفال، ومحاربة ظاهرة انتهاك حقوق الطفل.
أحمد موسى يذيع تسريبًا يكشف استيلاء أردوغان وعائلته على أموال الشعب التركي (فيديو)
أذاع الإعلامي أحمد موسى، تسريبًا صوتيًا، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونجله بلال يكشف استيلائهما على أموال بشكل غير مشروع من تركيا، ويحاولان إخفائها.
بعد تصريحات السيسي عن بطاقات التموين.. أديب: "هو دا الكلام.. الانحياز للناس لازم يكون سريع"
وعن ما نشره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنقية البطاقات التموينية، عقب "أديب": "هو ده الكلام... الانحياز للناس لازم يكون سريع، الريس وصل له الكلام، لازم المواطن يحس أن الرئيس حاسس به.. شكرا يا سيادة الرئيس"، منوها بأن تصريحات الرئيس السيسي كافية أن تشعر المواطن بالأمان.
عميد "طب الإسكندرية": "سمكة فسيخ فاسدة تكلف الدولة 100 ألف جنيه" (فيديو)
وأوضح أن هذا المصل مكلف للغاية، فالحقنة الواحدة تبلغ تكلفتها نحو 100 ألف جنيه، وتم توفيره للحالات، ويصرف مجانا، منوهًا بأن وزارة الصحة أمدتهم باحتياطي استراتيجي من هذا المصل تحسبا لأي حادث طارىء، مؤكدا أن وضع الحالات آمن وفي تحسن.
الأوقاف: الرئيس السيسي كلف برفع مستوى معيشة الأئمة والدعاة (فيديو)
هذا واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتناول الاجتماع عرض جهود وزارة الأوقاف في مجال الدعوة، واستعراض تعظيم الاستفادة من أصول وزارة الاوقاف في كافة المحافظات، وكلف الرئيس خلال هذا الاجتماع بتنمية مهارات الأئمة، وتنيمه قدراتهم، والعم لعلى تحسين أوضاعهم المالية والمعيشية، من خلال الاستغلال الامثل لمواد وزارة الأوقاف.
"الإبراشي": مظاهرات تأييد الدولة وجهت ضربة قاضية لجماعة الإخوان الإرهابية
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن مظاهرات يوم الجمعة الماضي التي تدعم مؤسسات الدولة، وجهت ضربة قاضية لجماعة الإخوان الإرهابية، معقبًا: " ثورة الإخوان الآن تحولت لاستغماية، بيطالبوا بالنزول للشارع ساعة والهروب، حالة عبثية، الثورة تحولت للعبة، صور نفسك وأجري".
"الإفتاء": من عشق وكتم حبه ومات فله أجر الشهيد
وعن صحة أن من عشق ومات فهو شهيد وفقًا لما جاء في الحديث الشريف:" مَن عشق فعفَّ فمات فهو شَهيد".
بشرى سارة لأهالي منطقة مثلث ماسبيرو
وتابع المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أننا نلتقي بالأهالي في الشوارع وعلى القهاوي للاستماع لمطالبهم وتنفيذها، مشيرًا إلى أن أكثر من 70% من أهالي منطقة مثلث ماسبيرو طلبوا الحصول على تعويض مادي، و516 أسرة طلبوا الانتقال للاسمرات، وتجاوزوا 900 أسرة طلبوا العودة للمنطقة بعد تطويرها، متعهدًا بعودتهم للمنطقة مرة أخرى، قائلًا: "وعد مني هترجعوا المنطقة تاني في مكان هتتفاجئوا به وبالمستوى اللي هتعيشوا فيه".
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
أحمد موسى يذيع تسريبًا لأحد الإرهابيين يكشف مخطط الإخوان لإثارة الفوضى (فيديو)
أذاع الإعلامي أحمد موسى، تسريبًا صوتيًا، يكشف مخطط جماعة الإخوان الإرهابية لحشد وتجنيد المواطنين ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة وعلاقة الجماعة بـ الهارب محمد على.
علي مصيلحي لـ المصريين: "لن يضار مواطن بسبب البطاقة التموينية.. اطمنوا"
وأضاف: "اللي عنده حق في تظلمه هياخده، ومفيش حد اتحذف من دعم العيش، ولن يضار أي مواطن بسبب البطاقة التموينية.. اطمنوا، مفيش بني آدم بطاقته هتقف وله حق، ومن تم حذفه سنعيد النظر، ومفيش حد سيظلم طول سيادة الرئيس موجود وبيتابع".
"الجندي" عن الطفلة جنة: تعرضت لتعذيب لم يفعله أبو لهب مع المؤمنين وكلنا محاسبون
وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: "الطفلة تعرضت لأبشع وأشرس وأقذر أنواع التعذيب، الطفلة تعرضت لتعذيب لم يعذبه أبو لهب للمؤمنين في قريش"، مؤكدًا أن هذه القضية تمثل تهديدًا للمجتمع، وأن الجميع مطالب بالدفاع عن الأطفال، ومحاربة ظاهرة انتهاك حقوق الطفل.
أحمد موسى يذيع تسريبًا يكشف استيلاء أردوغان وعائلته على أموال الشعب التركي (فيديو)
أذاع الإعلامي أحمد موسى، تسريبًا صوتيًا، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونجله بلال يكشف استيلائهما على أموال بشكل غير مشروع من تركيا، ويحاولان إخفائها.
بعد تصريحات السيسي عن بطاقات التموين.. أديب: "هو دا الكلام.. الانحياز للناس لازم يكون سريع"
وعن ما نشره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنقية البطاقات التموينية، عقب "أديب": "هو ده الكلام... الانحياز للناس لازم يكون سريع، الريس وصل له الكلام، لازم المواطن يحس أن الرئيس حاسس به.. شكرا يا سيادة الرئيس"، منوها بأن تصريحات الرئيس السيسي كافية أن تشعر المواطن بالأمان.
عميد "طب الإسكندرية": "سمكة فسيخ فاسدة تكلف الدولة 100 ألف جنيه" (فيديو)
وأوضح أن هذا المصل مكلف للغاية، فالحقنة الواحدة تبلغ تكلفتها نحو 100 ألف جنيه، وتم توفيره للحالات، ويصرف مجانا، منوهًا بأن وزارة الصحة أمدتهم باحتياطي استراتيجي من هذا المصل تحسبا لأي حادث طارىء، مؤكدا أن وضع الحالات آمن وفي تحسن.
الأوقاف: الرئيس السيسي كلف برفع مستوى معيشة الأئمة والدعاة (فيديو)
هذا واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتناول الاجتماع عرض جهود وزارة الأوقاف في مجال الدعوة، واستعراض تعظيم الاستفادة من أصول وزارة الاوقاف في كافة المحافظات، وكلف الرئيس خلال هذا الاجتماع بتنمية مهارات الأئمة، وتنيمه قدراتهم، والعم لعلى تحسين أوضاعهم المالية والمعيشية، من خلال الاستغلال الامثل لمواد وزارة الأوقاف.
"الإبراشي": مظاهرات تأييد الدولة وجهت ضربة قاضية لجماعة الإخوان الإرهابية
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن مظاهرات يوم الجمعة الماضي التي تدعم مؤسسات الدولة، وجهت ضربة قاضية لجماعة الإخوان الإرهابية، معقبًا: " ثورة الإخوان الآن تحولت لاستغماية، بيطالبوا بالنزول للشارع ساعة والهروب، حالة عبثية، الثورة تحولت للعبة، صور نفسك وأجري".
"الإفتاء": من عشق وكتم حبه ومات فله أجر الشهيد
وعن صحة أن من عشق ومات فهو شهيد وفقًا لما جاء في الحديث الشريف:" مَن عشق فعفَّ فمات فهو شَهيد".
بشرى سارة لأهالي منطقة مثلث ماسبيرو
وتابع المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أننا نلتقي بالأهالي في الشوارع وعلى القهاوي للاستماع لمطالبهم وتنفيذها، مشيرًا إلى أن أكثر من 70% من أهالي منطقة مثلث ماسبيرو طلبوا الحصول على تعويض مادي، و516 أسرة طلبوا الانتقال للاسمرات، وتجاوزوا 900 أسرة طلبوا العودة للمنطقة بعد تطويرها، متعهدًا بعودتهم للمنطقة مرة أخرى، قائلًا: "وعد مني هترجعوا المنطقة تاني في مكان هتتفاجئوا به وبالمستوى اللي هتعيشوا فيه".
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