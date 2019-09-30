هذه العقوبة تنظر جدة الطفلة جنة (فيديو)

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قال صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إنهم تلقوا بلاغًا بخصوص واقعة الطفلة الشهيدة جنة، ضحية تعذيبها جدتها، مؤكدًا أنها شهيدة بالفعل للتعذيب الذي تلقته.



وأوضح "عثمان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامجها "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الأحد، أن الطفلة دخلت المستشفى في حالة سيئة، وكانت تعاني من آثار شديدة للحروق والتعذيب، لافتًا إلى أن معالم الجهاز التناسلي لم تكن ظاهرة من شدة الحروق والتعذيب.



وأشار إلى أن الطفلة كانت تعاني من "غرغرينة" بسبب الإصابات الشديدة بالقدم اليسرى مما أدى إلى بتر قدمها بمستشفى المنصورة الدولي يوم 28 سبتمبر، ثم توفت الطفلة في فجر اليوم التالي.



ونوه بأن الواقعة تشكل شروع في قتل؛ لأن التعذيب كان ممنهجًا وليس ضربًا عاديًا، لافتًا إلى أن قانون الطفل يضع حد معين لضرب الطفل، وإذا زاد عنه يتحول إلى عنف، لافتًا إلى أن جدة الطفلة في الأربعينات، وتبرر موقفها بأنها كانت تؤدب الطفلة؛ لأنها تعاني من تبول لا إرادي، موضحًا أن عقوبة الشروع في قتل تكون الحبس المؤبد.



وأضاف أنه كان هناك شروع في اغتصاب الفتاة من قبل خالها، وأن الجدة حاولت التستر، حسبما أشيع في مواقع التواصل الاجتماعي، وأنهم طالبوا النيابة العامة باستكمال التحقيقات في الواقعة بعد وفاة الطفلة باعتبار الواقعة جريمة قتل مع سبق الإصرار والتي تصل عقوبتها للإعدام، وتبين أن الوفاة كانت نتيجة تسمم بسبب "الغرغرينة" في القدم، ولا يوجد آثار لاغتصاب وفقًا لتقرير الطب الشرعي.

