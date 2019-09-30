غضب في الإسماعيلي بسبب مباراة المصري
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:28 ص
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احمد شاكر
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حالة من عدم الرضا سيطرت على مسئولي النادي الاسماعيلي وذلك بعد تلقيهم خطابا من الجبلاية يفيد باقامة مباراتهم ضد النادي المصري على ملعب برج العرب بدون جمهور
صرح بذلك صبرى المنياوى مدير الكرة للاسماعيلى ، مشيرا إلى أن الخطاب تضمن إقامة المباراة بدون جماهير لدواع أمنية.
وأكمل مدير الكرة للدراويش أنه تمت مخاطبة الجبلاية من أجل تغيير ملعب المباراة إلا أنه لم توجد أي أستجابة.
من ناحية أخرى استأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم ، ضمن البرنامج التحضيرى لملاقاة المصرى البورسعيدى يوم الاربعاء المقبل فى ثانى جولات الدورى المحلى.
وخاض لاعبو الفريق الأساسيين تدريبات استشفائية بعد العودة من تونس من أجل استعادة جاهزيتهم قبل لقاء الفريق البورسعيدى.
وعلى هامش المران ، خاض محمود دونجا ارتكاز الفريق تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب فيما شارك أحمد مدبولى بالتدريبات بشكل طبيعى.
وادى باقى اللاعبون تدريبات فنية شملت الكرات العرضية قبل أن يخوضو تقسيمة فى نهاية المران.
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