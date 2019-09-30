تامر أمين: "خرجت من خطبة الجمعة اللي فاتت عامل دماغ محترمة" (فيديو)
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:58 ص
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كساب أحمد
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قال الإعلامي تامر أمين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعًا مع وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، وتوجيهات الرئيس تمركزت حول تنمية مهارات الأئمة وتحسين أوضاعهم المعيشية، وتنفيذ استراتيجية التصدي للفكر المتطرف، لافتَا إلى أن هذا الاجتماع في منتهى الأهمية، لأن الإمام هو المعني بتنوير فكر المسلمين.
وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأحد، أن إمام المسجد المجاور له، في ظل سعي الإخوان لإعداد ما يسمى بجمعة الخلاص، قام بالحديث عن أهمية الحفاظ على الأوطان في خطبة الجمعة، مؤكدًا أن الوطن من المقاصد الشرعية التي دعا إليها الإسلام،معقبًا: "هذا الإمام لا بد أن يكافئ ويصعد، لأنه نموذج للأئمة الجيدة، هذا الإمام إمام بمعنى كلمة إمام، وداعية بمعنى كلمة داعية".
ولفت إلى أن الإمام تحدث بأن دعوات التخريب وبث الفتنة، ومحاولة إثارة الناس تدخل في اطار الإفساد في الأرض، وأستدل في كلامه بالكثير من الأحاديث المشرفة والآيات القرآنية الكريمة، معقبًا: "أنا خرجت من الخطبة عامل دماغ، بس دماغ محترمة، دماغ يقظة ودماغ فهم، كل الكلام كان بالسند، وليس كلامًا مرسلًا".
وأشار إلى أن الله جعل خطبة الجمعة لكي يتحدث المسلمين عن أحوالهم وليس تاريخهم، لافتَا إلى أنه سأل أحد أصدقائه عن موضوع الخطبة يوم الجمعة الماضية في المسجد الذي قام بالصلاة فيه، فوجد أن الخطبة تتمحور حول الدروس المستفادة من غزة أحد، معقبًا:" الإمام عليه دور في توعيه المواطنين، وإزالة المفاهيم المغلوطة، وتوضيح مقاصد الدين الإسلامي".
وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأحد، أن إمام المسجد المجاور له، في ظل سعي الإخوان لإعداد ما يسمى بجمعة الخلاص، قام بالحديث عن أهمية الحفاظ على الأوطان في خطبة الجمعة، مؤكدًا أن الوطن من المقاصد الشرعية التي دعا إليها الإسلام،معقبًا: "هذا الإمام لا بد أن يكافئ ويصعد، لأنه نموذج للأئمة الجيدة، هذا الإمام إمام بمعنى كلمة إمام، وداعية بمعنى كلمة داعية".
ولفت إلى أن الإمام تحدث بأن دعوات التخريب وبث الفتنة، ومحاولة إثارة الناس تدخل في اطار الإفساد في الأرض، وأستدل في كلامه بالكثير من الأحاديث المشرفة والآيات القرآنية الكريمة، معقبًا: "أنا خرجت من الخطبة عامل دماغ، بس دماغ محترمة، دماغ يقظة ودماغ فهم، كل الكلام كان بالسند، وليس كلامًا مرسلًا".
وأشار إلى أن الله جعل خطبة الجمعة لكي يتحدث المسلمين عن أحوالهم وليس تاريخهم، لافتَا إلى أنه سأل أحد أصدقائه عن موضوع الخطبة يوم الجمعة الماضية في المسجد الذي قام بالصلاة فيه، فوجد أن الخطبة تتمحور حول الدروس المستفادة من غزة أحد، معقبًا:" الإمام عليه دور في توعيه المواطنين، وإزالة المفاهيم المغلوطة، وتوضيح مقاصد الدين الإسلامي".
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