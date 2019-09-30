بعد سبها له في الهاتف.. سباك يضرب خطيبته حتى الموت بالبحيرة

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أقدم سباك علي قتل خطيبته داخل منزلها بمدينة كفر الدوار بالبحيرة، ضربًا، حتى فارقت الحياة بسبب سبها له خلال مكالمة هاتفية بينهما.



البداية عندما تلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا من مدير المباحث، يفيد بوصول "نرمين ف.خ" 20 عاما للمستشفى العام وبها إصابات متفرقة بالجسد، وعلي الفور تم تشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي، لسرعة كشف غموض الواقعة.



وبالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الجريمة خطيب المجني عليها "محمود ع.م" 35 عاما، سباك، وتم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بأنه ارتبط بالمجني عليها وعقدا قرانهما منذ شهر، وخلال مكالمة هاتفية بينهما قامت بسبه بطريقة أغضبته، فذهب إلى منزلها وقام بضربها حتى فارقت الحياة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة للتحقيق.



