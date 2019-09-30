هذا الفيلم يتصدر إيرادات السينما في الولايات المتحدة
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:24 ص
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تصدر فيلم الرسوم المتحركة الجديد ”رجل الثلج“ (أبومينابول) إيرادات السينما بأمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا 20.9 مليون دولار.
داونتاون ابي
وتراجع فيلم الدراما (داونتاون ابي) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 14.5 مليون دولار.
والفيلم بطولة هيو بونفيل وماثيو جوود وماجي سميث وإميلدا ستونتون ومن إخراج مايكل انجلر.
المحتالات
وتقدم فيلم الجريمة والدراما ”المحتالات“ (هسلرز) من المركز الخامس إلى المركز الثالث محققا إيرادات بلغت 11.5 مليون دولار.
والفيلم بطولة كونستانس وو وجنيفر لوبيز وجوليا ستايلز وكيكي بالمر وليلي راينهارت ومن إخراج لوريني سكافاريا.
إت: تشابتر تو
واحتفظ فيلم الرعب ”إت: الفصل الثاني“ (إت: تشابتر تو) بالمركز الرابع للأسبوع الثاني محققا 10.4 مليون دولار.
والفيلم بطولة بيل سكارسجارد وجيمس مكافوي وفين ولفهارد وجيدين ليبرهير ومن إخراج أندريس موشيتي.
أد استرا
وتراجع فيلم الخيال العلمي (أد استرا) من المركز الثاني إلى المركز الخامس مسجلا 10.1 مليون دولار.
والفيلم بطولة براد بيت وجيمي كنيدي ودونالد سثرلاند وكيمبرلي إليز ولورين دين ومن إخراج جيمس جراي.
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