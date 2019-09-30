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إصابة ضابط وأمين شرطة أثناء مطاردة هارب من حكم قضائي بأطفيح

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:48 ص
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إصابة ضابط وأمين شرطة أثناء مطاردة هارب من حكم قضائي بأطفيح
إسعاف
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إيمان عبد العاطي
 
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أصيب النقيب عبدالحكيم حماد معاون مباحث مركز شرطة أطفيح، وأمين الشرطة خالد شويمي، بطلقات خرطوش أثناء مطاردة أمنية حال القبض على هارب من حكم قضائي، بنطاق مركز أطفيح، جنوب محافظة الجيزة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بأنه حال مطاردة النقيب عبد الحكيم حماد معاون مباحث مركز شرطة أطفيح، لهارب من حكم قضائي بنطاق المركز، بادر الهارب من الحكم القضائي، بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته صوب القوة الأمنية مما أسفر عن إصابة النقيب عبد الحكيم حماد وخالد شويمي أمين شرطة من قوة المركز،، وفر المتهم هاربا، وتم نقل الضابط وأمين الشرطة إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وكلف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، بتشكيل فريق بحث وتتبع خط سير هروب المتهم، وسرعة القبض عليه، قبل هروبه خارج المركز، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وشكل فريق بحث لضبط المتهم الهارب، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لملاحقة المتهم وسرعة القبض عليه، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
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