إخواني منشق: الدولة المصرية انطلقت في إنجازاتها مثل المارد بعد 30 يونيو (فيديو)

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قال إبراهيم ربيع، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، والخبير في شئون الحركات الإرهابية، إن جماعة الإخوان عبارة عن آداة، لافتًا إلى أنه تم تأسيس جماعة الإخوان على أسس مخابراتية منذ عام 1928.



وأشار الخبير في شئون الحركات الإرهابية، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأحد، إلى أن الدولة المصرية انطلقت في إنجازاتها مثل المارد بعد 30 يونيو، موضحًا أن ما يبنيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجيش المصري يثير فضول الجماعة الإرهابية، ولذلك يهدفون لهدم الدولة المصرية.



ولفت القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، إلى أن جماعة الإخوان تسعى لنشر الفوضى في الشارع من خلال إثارة القضايا التي تثير المواطن المصري باعتمادهم على الفبركة والتزييف.



ونوه الخبير في شئون الحركات الإرهابية، بأن جماعة الإخوان تهدف إلى كسر رموز الدولة المصرية من خلال التشكيك ونشر الشائعات.



وأضاف القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، أن الخلافات بين عبد المنعم أبو الفتوح وجماعة الإخوان الإرهابية كان مجرد مشهد تمثيلي على الشعب المصري.



وأوضح الخبير في شئون الحركات الإرهابية، أن عبد المنعم أبو الفتوح كان يلقب بالمؤسس الثاني لجماعة الإخوان الإرهابية، وأنه ما زال على تواصل معهم، لافتًا إلى أن التنظيم الإخواني له عدة أشكال.



القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، والخبير في شئون الحركات الإرهابية، إبراهيم ربيع، كان قد أكد أن جماعة الإخوان هم أباطرة التزييف والفبكرة من أجل التخديم على اتجاهاتهم.

