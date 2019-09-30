اسعار الدولار اليوم الإثنين 30/9/2019.. واستمرار تأثير قرار البنك المركزي على العملة الأمريكية

استمر تأثير قرار البنك المركزي على اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، ليواصل الدولار الخسارة بعد أن تراجع أمس الأحد أول تعاملات الأسبوع بنحو 5 قروش كبداية لتأثير قرار خفض معدل الفائدة على سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.

اسعار الدولار لحظة بلحظة

خفض البنك المركزي اسعار الدولار من 16.2578 جنيه للشراء و 16.3859 جنيه للبيع، إلي 16.1989 جنيه للشراء و 16.3195 جنيه للبيع.





سار على خطي البنك المركزي فى تخفيض سعر الدولار معظم البنوك العاملة فى مصر، ليصبح سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 16.23 جنيه للشراء مقابل 16.33 جنيه للبيع، سعر الدولار فى بنك البركة 16.25 جنيه للشراء و 16.35 جنيه للبيع، البنك المصرى الخليجي 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، البنك الأهلي اليونانى 16.32 للشراء و 16.33 جنيه للبيع.





البنك الأهلى اليونانى 16.23 جنيه للشراء و 16.33 جنيه للبيع، بنك قناة السويس 16.23 جنيه للشراء مقابل 16.33جنيه للبيع، بنك مصر 16.23 جنيه للشراء و 16.33 جنيه للبيع، بنك عودة سعر 16.22 للشراء مقابل 16.32 جنيه للبيع، البنك الأهلي الكويتى "بيريوس" 16.22 جنيه للشراء مقابل 16.32 جنيه للبيع، البنك العربي الأفريقى 16.22 جنيه للشراء مقابل 16.32 جنيه للبيع، المصرف المتحد 16.21 جنيه للشراء مقابل 16.31 جنيه للبيع، البنك التجاري الدولي 16.21 جنيه للشراء مقابل 16.31 جنيه للبيع.





اسعار الدولار فى البنوك

البنك اسعار شؤاء الدولار اسعار بيع الدولار اسعار الدولار في البنك المركزي 16.1989 16.3195 اسعار الدولار في بنك مصر 16.23 16.33 اسعار الدولار في البنك الأهلي 16.23 16.35 اسعار الدولار في بنك القاهرة 16.23 16.35 اسعار الدولار في بنك الإسكندرية 16.21 16.31 اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي 16.21 16.31 اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ١٦٫22 16.32 اسعار الدولار في بنك عودة 16.22 16.32