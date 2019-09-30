ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

اسعار الدولار اليوم الإثنين 30/9/2019.. واستمرار تأثير قرار البنك المركزي على العملة الأمريكية

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:11 ص
Advertisements
اسعار الدولار اليوم الإثنين 30/9/2019.. واستمرار تأثير قرار البنك المركزي على العملة الأمريكية
اسعار الدولار
Advertisements
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
Advertisements
اسعار الدولار اليوم
استمر تأثير قرار البنك المركزي على اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، ليواصل الدولار الخسارة بعد أن تراجع أمس الأحد أول تعاملات الأسبوع بنحو 5 قروش كبداية لتأثير قرار خفض معدل الفائدة على سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.

اسعار الدولار لحظة بلحظة 
خفض البنك المركزي اسعار الدولار من 16.2578 جنيه للشراء و 16.3859 جنيه للبيع، إلي 16.1989 جنيه للشراء و 16.3195 جنيه للبيع.

سار على خطي البنك المركزي فى تخفيض سعر الدولار معظم البنوك العاملة فى مصر، ليصبح سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 16.23 جنيه للشراء مقابل 16.33 جنيه للبيع، سعر الدولار فى بنك البركة 16.25 جنيه للشراء و 16.35 جنيه للبيع، البنك المصرى الخليجي 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، البنك الأهلي اليونانى 16.32 للشراء و 16.33 جنيه للبيع.

البنك الأهلى اليونانى 16.23 جنيه للشراء و 16.33 جنيه للبيع، بنك قناة السويس 16.23 جنيه للشراء مقابل 16.33جنيه للبيع، بنك مصر 16.23 جنيه للشراء و 16.33 جنيه للبيع، بنك عودة سعر 16.22 للشراء مقابل 16.32 جنيه للبيع، البنك الأهلي الكويتى "بيريوس" 16.22 جنيه للشراء مقابل 16.32 جنيه للبيع، البنك العربي الأفريقى 16.22 جنيه للشراء مقابل 16.32 جنيه للبيع، المصرف المتحد 16.21 جنيه للشراء مقابل 16.31 جنيه للبيع، البنك التجاري الدولي 16.21 جنيه للشراء مقابل 16.31 جنيه للبيع.

اسعار الدولار فى البنوك

 

البنك

اسعار شؤاء الدولار

اسعار بيع الدولار

اسعار الدولار في البنك المركزي

16.1989

16.3195

اسعار الدولار في بنك مصر

16.23

16.33

اسعار الدولار في البنك الأهلي

16.23

16.35

اسعار الدولار في بنك القاهرة

16.23

16.35

اسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.21

16.31

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.21

16.31

اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

١٦٫22

16.32

اسعار الدولار في بنك عودة

16.22

16.32

 


Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: سعر صرف الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار الدولار اليوم الدولار اسعار الدولار اليوم اسعار الدولار
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
-
x
21:00
-
أرسنال

DMCA.com Protection Status