مصطفى عبدالعزيز: الرئيس السيسي ستكتب إنجازاته في التاريخ بحروف من نور
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:07 ص
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قال مصطفى عبدالعزيز، القيادي بحملة بنفكر لبكرة، إن الاسابيع الماضية أكدت مدى التحديات والأحاقد التي تواجهها مصر، وأنه لولا نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي ما كانت لهذه الاصوات العفنة أن تظهر.
وأشار عبدالعزيز أن إنجازات الرئيس السيسي وخلفه مؤسسات وطنية حريصة كل الحرص على رعاية مصالح الوطن والشعب حاولت القوى المغرضة الكارهة لمصر تشويشها من خلال إشاعات وأحاديث كاذبة وإخراج الكلام والأحداث عن سياقها السليم واستخدام منهجية منظمة من خلال مؤديين خانوا الوطن ويحاولون إظهار أنفسهم كأبطال ومناضلين ولكن هيهات فالشعب المصري يثق في رئيسه القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي تقدم يومًا بعد يوم نماذج مشرفة ضحت بدمائها من أجل الحفاظ على هذا الوطن ومقدراته.
واختتم عبدالعزير أن الشعب المصري أظهر أنيابه لقوى الشر، وأكد أنه على قلب رجل واحد مع رئيسه وجيشه وأننا ماضون لاستكمال معركتي البناء والبقاء وسننجح وستنتصر إرادة المصريين على أطماع الغزاة.
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