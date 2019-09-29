بوجبا يضع شرط تعجيزي للموافقة على تجديد عقده مع مانشستر يونايتد
الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:59 م
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عمر عبدالعزيز
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كشفت تقارير صحفية عالمية، اليوم الأحد، أن النجم الدولي الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجيليزي، قد حدد شرطه للبقاء في أولد ترافورد خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل الاهتمامات الجادة من جانب ناديي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.
ومن الجدير بالذكر أن النجم الفرنسي بوجبا، البالغ من العمر 26 عامًا، كان على مشارف الخروج من ملعب أولد ترافورد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن إدارة مانشستر يونايتد تمسكت ببقائه على الرغم من إعلانه بشكل صريح رغبته في خوض تحدٍ جديد.
وكان بوجبا طيلة سوق الانتقالات الصيفية الماضية، محط أنظار ناديي يوفنتوس وريال مدريد، ومن المتوقع أن يُعيد الفرنسي فتح ملف رحيله خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة يناير المقبل.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية فإن بوجبا طلب مضاعفة راتبه (مع العلم أنه يحصل حاليًا على 300 ألف جنيه استرليني اسبوعيًا) للموافقة على الاستمرار في ملعب أولد ترافورد.
ويعيش بوجبا فترة غير مستقرة داخل صفوف مانشستر يونايتد، كما أن علاقته بجماهير النادي شهدت توترًا خلال الفترة الأخيرة خاصة بعدما كتب بعض المشجعين لافتة على الطريق المؤدي إلى تدريبات النادي (ارحل يا بوجبا).
يذكر أن النجم الدولي الفرنسي المتوج ببطولة كأس العالم رفقة منتخب بلاده انتقل إلى صفوف يونايتد مطلع موسم 2016/2017 قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.
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